Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier dimanche un appel téléphonique de son homologue turc, Recep Tayyib Erdogan, qui a pris des nouvelles sur son état de santé, et lui a souhaité un «bon retour dans son pays», indique un communiqué de la Présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui un appel téléphonique de son frère le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, qui a pris des nouvelles sur son état de santé et lui a souhaité un bon retour dans son pays», précise le communiqué. A cette occasion, le président turc a assuré avoir «suivi avec intérêt l’allocution adressée par le président de la République au peuple algérien» et s’est «félicité du rétablissement de monsieur le président», soulignant «la disponibilité de son pays à accompagner l’Algérie dans le projet de monsieur le Président pour l’édification de la nouvelle Algérie», conclut la même source. (APS)

