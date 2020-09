Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, en visite en Tunisie, a été reçu, lundi, par le chef du Gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Lors de l’audience, les deux parties ont exprimé «leur satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales et l’attachement des deux pays à les renforcer dans plusieurs domaines à l’occasion des prochaines échéances, notamment la visite de monsieur le Président de la République en Tunisie, la grande commission mixte algéro-tunisienne et le comité de suivi des relations bilatérales», précise la même source. La rencontre était également l’occasion de «passer en revue les projets inscrits dans les agendas de la coopération bilatérale, et réaffirmer l’importance de poursuivre les efforts communs pour les parachever et explorer d’autres nouveaux domaines de coopération, au mieux de l’intérêt des deux pays et peuples frères». Plus tôt dans la matinée, le ministre des Affaires étrangères s’était entretenu avec son homologue tunisien, Othman Jerandi. (APS)

Articles similaires