Algérie Télécom (AT) a annoncé le lancement, à partir de ce mardi, d’une promotion spéciale fin d’année sur ses services Internet permettant à ses clients résidentiels de bénéficier de bonus «exceptionnels» sur leurs rechargements. «Algérie Télécom a le plaisir d’annoncer le retour, ce mardi 6 décembre 2022, de sa promotion de fin d’année permettant à ses clients résidentiels abonnés aux offres IDOOM ADSL/VDSL et IDOOM FIBRE de bénéficier de bonus exceptionnels sur leurs rechargements», indique l’entreprise publique dans un communiqué, précisant que cette offre promotionnelle «est valable un mois». Cette promotion concerne les rechargements effectués en utilisant les moyens de paiements électroniques (site web et application mobile d’Algérie Télécom, Baridimob et Wimpay), note la même source. Ainsi, le client résidentiel d’Algérie Télécom «bénéficiera de 500 DA de bonus pour tout rechargement de 2000 Da et de 1000 Da de bonus pour tout rechargement de 3000 DA», souligne Algérie Télécom, ajoutant que l’octroi des bonus «est limité à deux rechargements par accès durant toute la période de validité de la promotion».

