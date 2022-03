L’opérateur public de téléphonie mobile Mobilis, filiale du Groupe Télécom Algérie (GTA), couvrait, au 31 décembre 2021, les 58 wilayas du pays par le réseau 4G avec un taux moyen de 66,88%, a indiqué le P-dg du Groupe Télécom Algérie, Khaled Zarat, dans un entretien à l’APS.

“Algérie Télécom Mobile (Mobilis) a respecté les obligations du cahier des charges de la licence en termes de couverture 4G à la fin de 2021. Il arrosait les 58 wilayas, avec un taux de couverture moyenne de l’ordre de 66,88% de la population des chefs-lieux de wilaya, daïras et communes”, a précisé M. Zarat.

Mobilis a obtenu la licence d’établissement et d’exploitation de la 4G en septembre 2016 et procédé au lancement commercial de ses services en novembre de la même année, soit 3 ans, seulement, après le lancement de la 3G en Algérie.

Le P-dg du Groupe a rappelé que le cahier des charges de la licence stipule qu’après les quatre premières années, le titulaire est libre de choisir les lieux et les wilayas de déploiement et de poursuivre la densification de son réseau en tenant informée l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) à la date anniversaire de l’octroi de la Licence lorsqu’il s’agit d’une nouvelle wilaya dans laquelle il n’a pas encore lancé ses services.

S’agissant de l’amélioration de la qualité du service offerte par ATM Mobilis, notamment en termes de perception des clients, M. Zarat a affirmé que son Groupe “travaille activement et continuellement, en procédant à la réalisation du programme étape par étape, et chaque étape concernera un certain nombre de wilayas”.