Les agences commerciales d’Algérie Télécom resteront ouvertes, dimanche 1er janvier 2023, afin de garantir la continuité des prestations et services de l’entreprise, a annoncé mercredi l’entreprise dans un communiqué. «Algérie Télécom porte à la connaissance de son aimable clientèle que ses agences commerciales restent à leur service durant la journée fériée du dimanche 1er janvier 2023», indique un communiqué. L’opérateur a précisé, à ce titre, qu’«une permanence sera assurée et ce afin de garantir la continuité des prestations et services de l’entreprise, de 9h00 à 15h00». Selon Algérie Télécom, les agences commerciales concernées au niveau de la wilaya d’Alger sont celles de «Bordj El Bahri, Hussein Dey, Bach Djerrah, Ben M’hidi, Aïssat Idir, Hydra, Sidi Abdellah, El Rostomia et Bab El Oued». Pour les autres wilayas, l’opérateur a souligné que «la permanence sera assurée par les agences chefs-lieux», ajoute le communiqué. «A travers cette organisation, Algérie Télécom réitère son engagement à répondre au mieux aux attentes de ses clients», souligne la même source.

