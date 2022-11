Algérie Télécom a annoncé dimanche le lancement de son Store Virtuel dédié à ses clients professionnels, indique l’opérateur public dans un communiqué. Ce nouveau service en ligne est accessible 24 h/24 et 7J/7J, sur le lien «store.at.dz» ou depuis le site web d’Algérie Télécom «www.algerietelecom.dz». Il s’agit d’un environnement virtuel interactif entièrement conçu en 3D et 360 et multilingue que les clients professionnels peuvent visiter en utilisant un PC, un téléphone mobile, tablette et même un casque pour une visite virtuelle de son contenu, précise le communiqué. Cet espace permet aux professionnels de découvrir les produits et services qui leur sont dédiés, explique la même source, rappelant qu’Algérie Télécom avait lancé son store virtuel dédié à ses clients résidentiels, le 30 juillet dernier. «Cette démarche vient concrétiser la volonté de l’entreprise de se rapprocher de sa clientèle», affirme Algérie Télécom.

