Le ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication a annoncé, dans un communiqué, ce jeudi, l’installation de Hamid Bessalah (photo) à la présidence de son Conseil d’administration. Il s’agit de l’ancien ministre du même département (en 2009). Dans le même communiqué AT précise qu’il sera aidé dans sa mission par le directeur de marketing, Mounir Djouaher, « en tant que directeur général par intérim« .

