Un nouveau pack “Moohtarif” destiné aux petites entreprises, aux startups ainsi qu’aux professions libérales a été lancé mardi à Alger par l’opérateur public de téléphonie et internet fixe Algérie Télécom.

“Cette nouvelle offre se décline en différentes formules parfaitement adaptées aux besoins des professionnels, quel que soit leur secteur d’activité”, a indiqué le directeur de la communication de l’entreprise, Azzedine Harik, lors d’une conférence de presse consacrée à cette offre, organisée en marge de la 2ème édition du Salon international des technologies de l’information et de la communication, ICT Maghreb, qui se tient au palais de la Culture, Moufdi Zakaria (Alger).

Selon M. Harik, “grâce au pack Moohtarif, nos clients pourront bénéficier d’avantages exceptionnels, dont un accès Internet illimité à très haut débit et des réductions allant jusqu’à -50% sur des services à valeur ajoutée”.

Cette nouvelle offre se décline en plusieurs packs, à savoir “Moohtarif 10 Mégas”, “Moohtarif 20 Mégas”, “Moohtarif 50 Mégas” et “Moohtarif 100 Mégas” qui permettent d’avoir un accès internet ADSL et FTTH (fibre jusqu’au domicile), des appels illimités vers les réseaux d’Algérie Télécom, des avantages liés au forfait Idoom Fixe avec un choix de numéros favoris entre 2 et 10 numéros vers les Mobiles selon l’offre et des réductions de prix sur l’hébergement et la conception des sites Web et sur l’adresse IP fixe.

Pour bénéficier des avantages de la nouvelle offre Moohtarif, Algérie Télécom a invité leurs clients à se rapprocher de leur agence commerciale ou effectuer une demande en ligne sur le site web www.algerietelecom.dz.

“A travers le lancement de la nouvelle offre Moohtarif, Algérie Télécom tend à soutenir les petites entreprises, startups et professions libérales, contribuant ainsi à booster leur activité professionnelle”, a indiqué le responsable d’AT.