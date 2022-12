Les opérateurs de télécommunications, Algérie Télécom et Djezzy ont signé, jeudi à Alger, une “convention de partenariat” visant à “améliorer la qualité de service” au profit de leurs abonnés, a annoncé l’opérateur historique dans un communiqué.

“Algérie Télécom et Djezzy ont le plaisir d’annoncer avoir conclu une convention de partenariat dans l’objectif d’échanger leurs services et d’améliorer la qualité de service au profit de nos concitoyens”, souligne le communiqué. Selon la même source, la cérémonie de signature s’est déroulée, jeudi, au siège de Djezzy à Dar El Beida, en présence du Président-directeur général d’Algérie Télécom, Adel Bentoumi et du Directeur général par intérim de Djezzy, Mahieddine Allouche, ainsi que des cadres des deux opérateurs.

“C’est un honneur pour notre entreprise de compter parmi ses partenaires l’opérateur mobile Djezzy, ce qui constitue une réelle plus-value pour les deux entreprises”, s’est félicité le PDG d’Algérie Télécom, cité dans le communiqué. Pour M. Adel Bentoumi, “ce partenariat axé principalement sur le partage de services à valeur ajoutée contribuera indéniablement à améliorer la qualité de service et participera à l’essor du secteur des TIC en Algérie”, soulignant que “cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’Algérie Télécom qui place le citoyen au cœur de ses préoccupations”.

De son côté, le DG de Djezzy, Mahieddine Allouche s’est dit “heureux de conclure un partenariat avec Algérie Télécom, leader historique du secteur des télécommunications en Algérie”. “Cet accord s’inscrit dans le cadre de notre stratégie de développement et vise à créer une synergie afin d’améliorer la qualité de service et mieux servir nos clients”, a-t-il ajouté, estimant que “cette association avec Algérie Télécom ouvrira la porte à de grandes opportunités de collaboration et de coopération apportant de la valeur ajoutée à l’écosystème et de nouvelles prestations aux citoyens”.