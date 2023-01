L’espace client d’Algérie Télécom a été enrichi par de nouvelles fonctionnalités, offrant ainsi aux abonnés la possibilité d’activer le rechargement de secours, de procéder à l’affichage des services additionnels, mais aussi de consulter l’historique des transactions, a annoncé, mardi, l’opérateur. «Algérie Télécom informe son aimable clientèle que l’Espace Client, accessible via le site web : www.algerietelecom.dz a été enrichi par de nouvelles fonctionnalités», a-t-il indiqué dans un communiqué. Les clients d’Algérie Télécom ont la possibilité «d’activer le rechargement de secours, de procéder à l’affichage des services additionnels, mais aussi de consulter l’historique des transactions», précise la même source. Ainsi, «les clients peuvent bénéficier, en toute facilité, du rechargement de secours “Idoomly”. Il suffit de s’authentifier dans l’Espace Client et d’appuyer sur le bouton “Activer” le rechargement de secours pour bénéficier des 96 heures supplémentaires de connexion», explique le communiqué. En outre, les clients d’Algérie Télécom pourront «consulter à travers l’Espace Client tout l’historique des rechargements et paiements des factures effectuées via: le 1500 serveur vocal interactif, le site de paiement électronique ou au niveau des agences commerciales».

