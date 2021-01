Algérie Télécom (AT) entamera, à compter de ce mercredi, une opération de maintenance de quelques jours sur le câble sous-marin SeaWeMe4, annonce dans un communiqué, l’entreprise publique, entraînant une «courte» perturbation du service internet. «Cette opération, qui durera quelques jours, causera pendant une durée d’environ 2 heures, une baisse du service durant la nuit du 06/01/2021 (entre 23h00 et 3h00 du matin). Si par le passé, des opérations similaires ont causé des perturbations considérables, l’entrée en exploitation récente du câble ORVAL/ALVAL permettra à AT d’assurer la continuité des services Internet», précise la même source. Les travaux de maintenance seront menés «en coordination avec ses partenaires étrangers, membres du consortium SeaWeMe4 et constituent une obligation technique et contractuelle pour AT vis-à-vis des entités membres du consortium relatif au câble concerné», est-il ajouté. L’entreprise tient, en outre, à informer qu’elle «veillera, tout au long du déroulement de l’opération, à garantir la continuité de service à tous ses clients et abonnés, et n’économisera aucun effort sur le plan humain ou matériel pour que les interventions nécessaires n’occasionnent pas de détériorations palpables sur les services internet».

Articles similaires