Cinquante-cinq (55) agences commerciales d’Algérie Télécom (AT) ont obtenu le label de la qualité d’accueil “Fi khidmatikoum”, attribué par l’Institut algérien de normalisation (IANOR), après 5 autres certifiés en juillet dernier, représentant ainsi 25% du réseau commercial de l’entreprise publique.

La cérémonie d’octroi du certificat de labélisation s’est tenue mardi au siège de l’entreprise à Alger, en présence du Président directeur général d’AT, Adel Ben Toumi, du directeur de l’IANOR, Djamal Hales, et du président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi.

Algérie Télécom est la première entreprise algérienne à avoir décroché le label de la qualité d’accueil “Fi Khidmatikoum” (à votre service), attribué par l’IANOR qui exige 14 engagements portant sur les modalités d’accueil et la prise en charge de ses clients.

L’entreprise publique avait obtenu en juillet dernier le label qualité d’accueil pour cinq de ses agences commerciales et son centre d’appel d’Alger. Pour une deuxième action de labellisation et dans une dynamique d’amélioration continue de sa qualité d’accueil, Algérie Télécom a labellisé 55 agences commerciales réparties sur le territoire national, pour atteindre un total de 60 agences labélisées, soit 25% de son réseau commercial.

Ce label sera généralisé progressivement pour toucher l’ensemble des structures d’accueil de l’entreprise, soit 251 agences commerciales.

A cette occasion, M. Ben Toumi a indiqué que cette certification a été attribuée suite à un audit effectué par l’IANOR afin de vérifier si les agences d’Algérie Télécom répondent aux 14 engagements portant sur les modalités d’accueil et la prise en charge de ses clients, exigées par cet institut.

“Cette démarche, qui est un gage de confiance pour nos clients et vient concrétiser la stratégie de l’entreprise qui met au cœur de ses préoccupations la satisfaction de sa clientèle, sera généralisée progressivement pour toucher l’ensemble des agences de l’entreprise déployées à travers le territoire national”, a-t-il souligné.

De son côté, le directeur de l’IANOR a expliqué que ce label est décerné aux entreprises qui veulent obtenir le label “Fi Khidmatikoum” en s’engageant au respect des modalités d’accueil des usagers dans les services publics.

Il s’agit notamment de la facilitation de l’information, un meilleur accès de l’usager aux services publics, l’accueil de l’usager de manière attentive et respectueuse, répondre aux demandes et requêtes de l’usager, faire la promotion des services en ligne, et de mettre un système d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité d’accueil.

Le président de l’APOCE a appelé, pour sa part, l’ensemble des entreprises publiques et privées nationales à prendre exemple d’Algérie Télécom en s’engageant à améliorer leurs prestations d’accueil à travers notamment l’obtention du label “Fi Khidmatikoum”.