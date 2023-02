Par Halim Midouni

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu, mardi, au téléphone avec son homologue syrien, M. Bachar Al-Assad « et lui a réitéré, en son nom personnel et au nom du peuple algérien, ses sincères condoléances pour les victimes du séisme dévastateur qui a frappé son pays », indique un communiqué de la présidence de la République.

« Pour sa part, le Président syrien a remercié son frère M. le Président de la République pour sa noble position fraternelle et solidaire, exprimant sa reconnaissance pour la solidarité intrinsèque du peuple algérien, d’autant que l’Algérie était le premier pays à répondre à l’appel à l’aide. Il a affirmé, à cette occasion, que la Syrie reconnait, en de telles circonstances, les positions et les qualités du peuple algérien et n’hésitera pas à demander de l’aide à l’Algérie, pays frère », indique la même source. Cet entretien téléphonique entre les deux chefs d’Etat est plus que symbolique. Il est politique et vise à attirer l’attention sur l’ampleur de la crise humanitaire dont souffre aujourd’hui la Syrie à l’heure où l’aide internationale vers ce pays – où des vies humaines sont en jeu- ne va pas au même rythme ni avec la même ampleur que vers la Turquie. Depuis 2011, la Syrie est un pays ravagé et divisé par la guerre civile, un conflit dont le théâtre est devenu international et ne cesse de susciter la compétition géopolitique entre puissances hostiles au régime de Damas et celles qui lui sont plus ou moins favorables.

Cette situation est telle que l’ambassadeur syrien aux Nations unies, relayant la demande d’aide de Damas après le séisme dévastateur, a assuré lundi à l’ONU que cette aide irait « à tous les Syriens sur tout le territoire », dont une partie n’est pas sous le contrôle du gouvernement.

Bassam Sabbbagh a rencontré lundi 6 février à New York le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres pour transmettre la demande d’aide exprimée par son gouvernement, qui s’est engagé à « faciliter toutes les (procédures) nécessaires aux organisations internationales pour qu’elles fournissent une aide humanitaire ». « Nous assurons l’ONU que nous sommes prêts à aider et à coordonner la fourniture de l’aide à tous les Syriens sur tout le territoire syrien », a déclaré l’ambassadeur à la presse, interrogé sur le sort des populations des zones rebelles, notamment à Idleb dans le nord-ouest du pays.

Aujourd’hui, l’aide humanitaire dans les zones rebelles, également touchées par le séisme, arrive généralement par la Turquie, grâce au mécanisme transfrontalier créé en 2014 par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. Mais ce mécanisme est contesté par Damas et Moscou qui dénoncent une violation de la souveraineté syrienne. Sous la pression de la Russie et de la Chine, le nombre de points de passage a été réduit au fil du temps de quatre à un au niveau de la localité de Bab El Hawa.

Interrogé sur l’éventuelle ouverture de nouveaux points de passage pour faire face aux conséquences du séisme, l’ambassadeur syrien a semblé lundi rejeter l’idée. « Nous sommes prêts à travailler avec ceux qui veulent aider les Syriens depuis l’intérieur de la Syrie. Les accès à partir de la Syrie existent, ils peuvent se coordonner avec le gouvernement et nous serons prêts à le faire », a déclaré Bassam Sabbagh. Mais l’ONU a souligné plusieurs fois ces dernières années que l’acheminement de l’aide à travers les lignes de front, nécessitant l’aval de Damas, n’était pas faisable à une échelle correspondant aux besoins des populations du nord-ouest de la Syrie.

« Nous espérons toujours être capables de livrer de l’aide à travers les lignes de front », a noté lundi Stéphane Dujarric, porte-parole d’Antonio Guterres. Mais « ce mécanisme est un peu plus difficile » que le dispositif transfrontalier, a-t-il ajouté. Pour rappel, l’Algérie milite pour le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. n

Articles similaires