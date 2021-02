Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu lundi à Alger, le vice-président de la Confédération Suisse, chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L’audience, qui s’est déroulée au Palais du gouvernement, «a été l’occasion de procéder à un échange de vues sur les relations algéro-suisses et les perspectives de leur développement dans divers domaines», précise la même source, soulignant que «dans ce cadre, l’accent a été mis sur les domaines de l’industrie, de la technologie, du numérique, de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de l’industrie pharmaceutique».

A cet égard, il a été convenu de «renforcer la concertation et de multiplier les contacts entre les communautés d’affaires dans les deux pays afin de relancer la coopération économique et mettre à profit les potentialités qu’offrent les marchés algérien et suisse».

Les deux parties ont, par ailleurs, «discuté de la mise en place de mécanismes de coopération concernant les archives de la guerre de libération nationale se trouvant en Suisse», ajoute le communiqué.

En outre, l’audience a également «permis une large concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme ainsi que les situations au Mali et au Sahel et au Sahara occidental».

«Les récentes avancées enregistrées dans le processus politique en Libye

ont été saluées», souligne la même source.

«Pour ce qui est du conflit du Sahara occidental, il a été rappelé l’urgence de la nomination d’un Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU», indiqué également le communiqué.

A la fin, «les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la convergence de leurs vues respectives et ont affirmé leur attachement à poursuivre la tradition de concertation bilatérale», conclut le communiqué.

