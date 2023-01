Un accord de coopération a été signé à Khartoum (Soudan) dans le domaine de la santé vétérinaire entre le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et son homologue soudanais, a indiqué dimanche un communiqué du ministère. La signature de l’accord vient couronner la visite d’une délégation technique représentant le ministère de l’Agriculture et du Développement rural au Soudan depuis le 24 janvier, à l’occasion de la Foire internationale de Khartoum. La délégation est composée des responsables des services vétérinaires centraux du ministère, du directeur général de l’institut vétérinaire chargé du contrôle et des analyses, du directeur général de l’Algérienne des viandes rouges «Alviar» et de responsables à la même entreprise, selon le communiqué. Cette visite s’inscrit dans le cadre du développement des échanges commerciaux entre l’Algérie et le Soudan (produits agricoles), et de l’exploitation des opportunités de partenariat dans le domaine de la production animale, ajoute la même source. Au cours de cette visite, la délégation algérienne a passé en revue et examiné les possibilités d’intensifier les échanges commerciaux de produits agricoles avec le Soudan, en visitant les structures d’élevage telles que les abattoirs et les laboratoires d’analyses, précise le communiqué du ministère.

