Le Général d’Armée, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a reçu en audience, lundi à Alger, le Chef d’Etat-major des Forces armées de la République du Rwanda, le Général d’Armée, Jean Bosco Kazura, indique un communiqué, du ministère de la Défense nationale (MDN). «Le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP, a reçu en audience, ce lundi 12 septembre 2022, au siège de l’Etat-major de l’ANP, le Chef d’Etat-major des Forces armées de la République du Rwanda, le Général d’Armée, Jean Bosco Kazura, qui effectue une visite en Algérie, à la tête d’une importante délégation militaire», précise la même source. La cérémonie d’accueil a été entamée par le salut de l’emblème national, suivi du salut militaire présenté à l’hôte rwandais par des formations militaires, représentant les différentes Forces de l’ANP. Ont pris part à cette rencontre, le Secrétaire Général du MDN, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des Chefs de Départements, des Directeurs centraux du MDN et de l’Etat-major de l’ANP, lit-on dans le communiqué. «Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation hôte, le Général d’Armée Saïd Chanegriha a souligné la nécessité d’inscrire les armées des deux pays dans une réelle volonté, à même de permettre de développer une coopération pérenne, fondée sur la confiance et la prise en considération des intérêts communs», ajoute le MDN. «Je saisirais l’occasion de votre présence parmi nous, pour saluer les efforts de votre pays ayant abouti à un Rwanda stable et prospère, servant ainsi d’exemple pour plusieurs pays africains, qui aspirent à la stabilité politique et le développement tous azimuts. Pour ma part, j’estime nécessaire d’inscrire nos deux institutions dans une réelle volonté à même de nous permettre de développer une coopération pérenne, fondée sur la confiance, la prise en considération des intérêts communs et le renforcement des échanges», a déclaré M. Chanegriha qui a, en outre, «exprimé une entière disponibilité en matière de concertation sur les aspects sécuritaires et d’échange d’expertises, en vue d’une participation active à l’instauration de la paix et la stabilité au niveau du continent africain». Et d’ajouter, «en cette occasion, il m’est agréable de vous faire part de notre entière disponibilité en matière de concertation sur les différents aspects sécuritaires et d’échange d’expertises dans le domaine technique et de formation. Cette coopération entre nos deux Armées gagnerait aussi à être inscrite dans un protocole de coopération militaire, à entériner entre nos deux Armées dont la visite d’aujourd’hui constitue un premier jalon pour aboutir à la signature d’un Accord de coopération militaire entre nos deux Institutions», a poursuivi le Général d’Armée. «Avant de conclure mon intervention, je vous assure de notre sincère volonté d’unir nos efforts en vue d’atteindre une coopération à la hauteur des aspirations de nos deux peuples, dans la mesure où les relations bilatérales entre les deux pays sont actuellement empreintes d’excellence, clairement perceptible à travers une volonté commune de contribuer activement à l’instauration de la paix et la stabilité au niveau de notre espace africain», a-t-il conclu. De son côté, le Général d’Armée, Jean Bosco Kazura, a salué l’Algérie pour son «rôle pivot dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région, en apportant une aide et une assistance multiforme aux pays du voisinage et en les accompagnant vers une normalisation de leur situation sécuritaire». Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques, avant que le Chef d’Etat-major des Forces armées de la République du Rwanda ne signe le livre d’or de l’Etat-major de l’ANP, conclut le communiqué du MDN. n

