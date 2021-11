Un détachement de navires de guerre de la marine russe a accosté, vendredi, au port d’Alger pour participer à l’exercice international «Exercice Naval Interarmées – 2021» avec des navires de la marine algérienne, afin de promouvoir des actions conjointes des forces maritimes algéro-russes, a indiqué samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la concrétisation de la coopération militaire algéro-russe au titre de l’exercice 2021, un détachement de navires de la flotte de la Mer noire, composé de la frégate de «l’Amiral Grigorovitch», du patrouilleur «Dmitri Rogatchev» et du bateau de sauvetage «SB-742», est arrivé, vendredi 12 novembre 2021, au port d’Alger pour participer à l’exercice international «Exercice Naval Interarmées – 2021» avec des navires de la marine algérienne», précise la même source. L’exercice se poursuivra jusqu’au 20 novembre prochain, note le communiqué, précisant que les équipages de navires russes et algériens mèneront des exercices de communication, des séances opération conjointes, une formation des équipes d’inspection, un exercice de démonstration sur le contrôle des dommages, l’objectif étant d’échanger les expériences et de consolider la coordination commune». La délégation russe a été reçue par le commandant de la façade maritime centre, le Général Noureddine Kaïd, avant de donner le coup d’envoi officiel de l’exercice maritime conjoint, conclut la même source.

