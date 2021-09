Quatre-cent-cinq millions de dinars seront accordés à l’Etablissement public de télévision pour l’acquisition des droits de retransmission TV des matchs de l’Algérie en qualifications du Mondial-2022 de football, selon le dernier numéro du Journal officiel. Le décret présidentiel n. 21-353 du 15 septembre 2021 porte en effet sur la création au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la Communication, d’un chapitre intitulé «Administration centrale – Dépenses liées à l’acquisition des droits de retransmission TV des matchs qualificatifs à la coupe du monde de football 2022 (Dotation à verser à l’établissement public de télévision)». Il porte aussi sur le transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la Communication. Selon l’article 2, il est annulé, sur 2021, un crédit de 405 millions de dinars applicable au budget des charges communes et au chapitre «Dépenses éventuelles – Provision groupée». L’article 3 stipule qu’il est ouvert, sur 2021, un crédit de 405 millions de dinars applicable au budget de fonctionnement du ministère de la Communication et au chapitre «Administration centrale – Dépenses liées à l’acquisition des droits de retransmission TV des matchs qualificatifs à la coupe du monde de football 2022 (Dotation à verser à l’établissement public de télévision)». Les deux premiers matchs des «Verts» en éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar, à Blida face à Djibouti (8-0) et à Marrakech devant le Burkina Faso (1-1) disputés durant ce mois de septembre, ont été retransmis sur le petit écran. Les hommes de Djamel Belmadi, qui visent la qualification au rendez-vous qatari, affronteront en octobre prochain le Niger dans une double confrontation, d’abord à Blida puis à Niamey, pour le compte des 3e et 4e journées du groupe A des éliminatoires africaines. Si l’équipe nationale ira au bout des qualifications, elle aura disputé un total de huit matchs, un barrage en aller et retour étant au programme du prochain tour. n

Articles similaires