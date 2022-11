Par Feriel Nourine

Les relations entre l’Algérie et le Qatar sont en train d’évoluer en se renforçant à chaque occasion de rencontre entre les dirigeants des deux pays. Elles sont même au beau fixe, comme le laisse explicitement transparaître la volonté de part et d’autre de promouvoir la coopération bilatérale aussi bien sur des questions politiques d’intérêt commun que sur des dossiers économiques, par l’entremise d’initiatives tangibles qui gagnent du terrain dans plusieurs secteurs.

Quelques mois après avoir été l’invité d’honneur des Jeux méditerranéens d’Oran, l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, est revenu en Algérie pour assister personnellement au Sommet arabe d’Alger, manifestant ainsi la considération qu’il voue à l’Algérie, dans le cadre de relations bilatérales profondes et de convergence de vue.

Et c’est dans cette dynamique favorable aux relations algéro-qataries que le chef de l’Etat avait effectué une visite au Qatar, en février dernier, à l’invitation de Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

Des échanges de visite dont le contenu et la portée sont entretenus par des appels téléphoniques réguliers et des rencontres entre responsables des deux pays dans l’objectif d’œuvrer davantage à la coopération bilatérale.

En ce sens, le Sommet arabe d’Alger, qui s’est achevé hier, aura sans doute une autre occasion de confirmer cette dynamique, A travers, en premier lieu, les efforts déployés par Doha pour la réussite de ce rendez-vous, à travers le contenu de la Déclaration d’Alger, notamment le volet réservé à la question palestinienne, à laquelle l’Algérie accorde la priorité.

La position de l’Etat du Qatar à l’égard de l’action arabe commune a d’ailleurs été saluée par Abdelmadijid Tebboune.

Dans une interview accordée l’Agence de presse qatarie (QNA), à la veille du Sommet arabe, le Président a insisté sur les relations entre les deux pays, les qualifiant d’«exemplaires», avant de souligner «le rôle actif» de l’Emir de l’Etat du Qatar dans le soutien de la cause palestinienne.

Il a, à ce propos affirmé que l’Algérie et le Qatar «partagent la même position» ajoutant qu’«en fait, tous les efforts déployés au service des intérêts des peuples arabes, quels que soient les résultats sur le terrain, sont louables et renforcent l’esprit de solidarité qui ne doit en aucun cas faire défaut, car nous sommes appelés au final à relever ensemble de nombreux défis».

Le président a souligné que «l’adoption d’une vision équilibrée loin du langage des intérêts sont les deux principaux facteurs qui ont permis à la diplomatie qatarie de trouver des solutions à des conflits de longue date», une démarche qui est à même d’impacter positivement le rôle du Qatar dans la région.

Le chef de l’Etat a saisi l’occasion de cette interview pour exprimer le plein soutien de l’Algérie à l’Etat du Qatar concernant le Mondial 2022, dénonçant par la même «les campagnes tendancieuses qui ciblent ce pays frère», affirmant que «l’Algérie sera aux côtés du Qatar pour faire échec aux détracteurs».

De son côté, Cheikh Tamim Ben Hamad n’a pas manqué de féliciter, hier, le président de la République pour la réussite du Sommet arabe à Alger.



Bilatéral économique et action arabe commune

Sur le plan économique, la coopération algéro-qatarie a, elle aussi, profité du Sommet d’Alger pour se consolider, avec le lancement du projet de réalisation de l’hôpital algéro-qatari-allemand, et de celui portant extension du complexe de la société algéro-qatarie de sidérurgie dans la région de Bellara (Jijel). Un lancement auquel ont procédé le président de la République et l’Emir de l’Etat du Qatar, lors d’une cérémonie organisée au Centre international des Conférences (CIC) d’Alger, en marge des travaux de la 31e session ordinaire de la Ligue des Etats arabes.

Le choix de l’opportunité de cette opération n’est sans doute pas fortuit. Sa symbolique est, au contraire, forte, et expose devant les dirigeants des pays arabes toute le caractère «exemplaire» auquel a fait référence Abdelmadjid Tebboune pour qualifier les relations entre les deux pays. Exemplaire donc à suivre, ont visiblement voulu transmettre comme message les deux dirigeants, en mettant en avant le rôle que joue le bilatéral au profit de l’action commune

D’une capacité de 400 lits, l’hôpital algéro-qatari-allemand sera construit conformément aux normes internationales, en matière d’architecture hospitalière et de management.

Il devrait permettre la prise en charge de la majorité des cas et des interventions chirurgicales, notamment celles difficiles qui nécessitaient un transfert vers l’étranger.

Quant au projet portant extension du complexe de la société algéro-qatarie de sidérurgie de Bellara, il vise à porter la production de 2 millions de tonnes à 4 millions de tonnes annuellement. Le lancement de sa réalisation fait suite au mémorandum d’entente pour la réalisation d’une étude de faisabilité, signé en février dernier, en marge de la visite de Abdelmadjid Tebboune au Qatar.

Lors de cette même visite, une série d’autres mémorandums d’entente et d’accords de coopération avaient été également signés, dans le but de consolider la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment économique, commercial et gazier.

