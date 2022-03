Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a convenu avec l’ambassadeur de l’Etat de Qatar à Alger, M. Abdulaziz Ali Naama de l’accélération des discussions concernant l’ouverture de la ligne maritime commerciale reliant les deux pays, en vue de promouvoir les échanges commerciaux et économiques, indique un communiqué du ministère. Lors d’un entretien, dimanche au siège du ministère, M. Bekkaï et l’ambassadeur qatari ont évoqué «le développement des relations de coopération bilatérale dans divers domaines dans le sillage de la récente visite du président de la République à l’Etat du Qatar et la grande entente régnant entre les deux pays, notamment dans le secteur des Transports», ajoute le communiqué publié sur la page Facebook officielle du ministère. A cet effet, les deux parties ont convenu de «suivre les orientations des dirigeants des deux pays en matière de développement des relations bilatérales dans les domaines, portuaire, maritime et ferroviaire, et d’intensifier l’échange de visites pour dessiner les contours d’une nouvelle stratégie de coopération bilatérale». Les deux responsables ont également décidé «d’activer l’accord aérien signé entre les deux pays en 1998», affirmant «l’augmentation progressive des vols aériens entre les deux pays et la modernisation de l’accord pour l’adapter aux développements économiques et commerciaux enregistrés dans ce domaine».

