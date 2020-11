L’unité de Tissemsilt de l’entreprise Algérie Poste (AP) a entamé dimanche l’exploitation des salles omnisports de la wilaya pour le versement des pensions des retraités dans le cadre du protocole de prévention contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris de son directeur Safi Yarou. L’opération, menée pendant cinq jours en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports, permet d’exploiter les salles polyvalentes des dairas de la wilaya pour offrir de meilleures conditions aux retraités lors du versement de leurs pensions. L’exploitation des salles omnisports permet aussi de garantir la mise en œuvre du protocole sanitaire et d’éviter aux retraités les longues chaînes devant les bureaux de poste. Les employés de l’unité de wilaya de AP assurent l’encadrement au sein des salles de sports avec d’autres instances publiques et des associations, dont la sûreté de wilaya et le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA), a-t-on souligné. Afin d’assurer une bonne organisation de l’opération et permettre l’application du protocole préventif sanitaire, l’unité d’AP a retenu un calendrier de versement des pensions de retraite allant du 22 au 26 novembre en cours. Par ailleurs, 46 bureaux de poste de la wilaya font l’objet ces derniers jours d’une opération de désinfection, à l’initiative des directions de l’environnement, de la protection civile et de l’entreprise publique de gestion des centres d’enfouissement technique des déchets solides urbains. D’autres dispositions préventives ont été prises par Algérie Poste pour la disponibilité des produits de désinfection et des masques de protection.(

Articles similaires