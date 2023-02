Cinq bureaux de poste et le centre d’appel 1530 d’Algérie Poste ont obtenu le label de la qualité d’accueil «Fi khidmatikoum», attribué par l’Institut algérien de normalisation (IANOR), indique dimanche un communiqué de l’entreprise. La cérémonie de remise des attestations de labellisation «Fi khidmatikoum» (A votre service) pour la qualité d’accueil a été organisée au siège de l’entreprise Algérie Poste en présence du Directeur général de l’entreprise, du président directeur général d’Algérie Télécom, du directeur général de l’Institut algérien de normalisation ainsi que du président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE). Cette certification a été attribuée par l’IANOR, après avoir procédé à des visites d’audit auprès des établissements postaux remplissant toutes les exigences contenues dans le référentiel de qualité d’accueil, dont la fourniture au client des informations correctes et actualisées lui permettant de bénéficier des services postaux. Il s’agit aussi d’assurer un bon accueil de la clientèle notamment les personnes âgées et les personnes aux besoins spécifiques et de fournir des réponses claires et précises, tout en respectant les délais de réclamations. Parmi les autres exigences contenues dans le référentiel de qualité d’accueil figurent également la formation continue des chargés de la clientèle sur les services postaux pour assurer un accompagnement optimal des clients et le développement d’un système d’évaluation de la qualité des services. «Ce processus de labellisation +Fi khidmatikoum+ sera progressivement généralisé à l’ensemble des bureaux de poste dans l’optique de renforcer la confiance des clients à cette institution», affirme Algérie Poste pour qui «ce mérite est l’aboutissement des efforts déployés afin d’améliorer la qualité de ses services et répondre au mieux aux attentes de ses clients».

