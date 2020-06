Le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus est monté au créneau pour démentir les conclusions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la situation épidémiologique en Algérie.

Dans un rapport publié jeudi, l’OMS a fait état d’une accélération des nouveaux cas d’infections au coronavirus en Algérie, en Egypte, au Nigeria, en Afrique du Sud et au Soudan.

Or, pour l’Algérie, il y a eu manipulation des chiffres. C’est ce qu’a indiqué le communiqué qui a sanctionné la réunion tenue dimanche par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec les membres du Comité que préside le professeur Djamel Fourar.

A cette occasion, les membres du Comité ont exprimé leur étonnement quant aux «déclarations de la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, dans lesquelles elle a manipulé les données quotidiennes du Comité scientifique concernant les cas de contamination en Algérie», précise le communiqué. Le Comité scientifique a «démenti en bloc les conclusions de la Directrice régionale», qualifiant sa position de «dépassement de ses prérogatives, qui pourrait être mû par des considérations sélectives, rejetées dans le fond et dans la forme».

Par ailleurs, la gestion et la communication par l’OMS de la situation sanitaire a été fortement critiquée par le professeur Kamel Senhadji, fraichement installé à la tête de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, qui a ouvertement accusé l’organisation onusienne d’avoir «tâtonné» et «slalomé» dans la gestion «irrationnelle» de la pandémie du coronavirus.

Pour M. Senhadji, les positions ambivalentes de l’OMS pendant cette crise sanitaire révèlent l’existence d’interférences de «lobbies financiers» souhaitant imposer des molécules coûtant beaucoup plus cher que la Chloroquine.

M. Senhadji s’en est pris à l’agence onusienne suite à sa décision de suspendre les essais cliniques avec de l’hydroxychloroquine, sur la base d’une étude très controversée de la revue The Lancet, avant de se rétracter après que les auteurs de l’étude se soient eux aussi rétractés. «L’OMS a apporté la démonstration de son fonctionnement irrationnel. C’est une honte que cette organisation, qui chapeaute la santé mondiale, ait pu zigzaguer», a soutenu M. Senhadji qui n’a pas hésité à évoquer l’influence des lobbies financiers sur l’agence onusienne.

Raison pour lui d’appuyer le protocole à base de chloroquine adopté par les autorités algériennes avec des résultats positifs dans le traitement des patients Covid-19, selon l’avis des autorités sanitaires.

«Certes, la chloroquine n’est pas spécifique à la Covid-19, il était tout à fait légitime et scientifiquement logique d’utiliser cette molécule», a expliqué M. Senhadji, précisant que l’administration de cette molécule se fait sous contrôle médical et «n’a pas de conséquences graves en respectant la prescription et les dosages».

«Je ne comprends pas comment on peut modifier des résultats au niveau mondial pour avancer que la chloroquine induit plus de morts (chez les sujets qui en sont traités) que les patients non traités», s’est interrogé le Pr Senhadji, lequel qualifie l’attitude de l’OMS de «non-sens».

«L’observation du terrain est venue contredire la publication de The Lancet. De plus, les remontées du terrain ont démontré le contraire et tout le monde a vu que les auteurs de l’étude se sont rétractés, et on est revenu de nouveau à l’utilisation de la chloroquine», a souligné M. Senhadji.

Cette brouille entre le gouvernement et l’OMS a été manifestement vite circonscrite puisque le ministre de la Santé s’est entretenu hier dans l’après-midi avec les représentants du système des Nations unies et de l’OMS, Eric Overvest, et le Représentant de l’OMS en Algérie, le Dr Bla François Nguessan.

M. Overvest «a félicité, lors de cette rencontre, les autorités sanitaires et les professionnels de la santé pour l’ensemble des efforts consentis» et qui ont permis «la maîtrise de la situation épidémiologique», indique le ministère dans un communiqué.

