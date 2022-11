Le ministre nigérian des Affaires étrangères, M. Geoffrey Onyeama, a mis en avant, dimanche à Alger, la qualité des relations bilatérales qu’entretiennent l’Algérie et le Nigeria aux plans politique et économique. L’Algérie et le Nigeria «entretiennent de bonnes relations aux plans politique et économique et œuvrent à les développer et à les renforcer davantage», a déclaré M. Onyeama au sortir de l’audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Il a indiqué avoir transmis au Président Tebboune les salutations de son homologue nigérian Muhammadu Buhari, et lui avoir présenté un compte rendu sur ses rencontres avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra au cours desquelles ‘’nous avons mis en avant la qualité des bonnes relations bilatérales que les deux pays œuvrent à développer davantage». Au plan économique, M. Onyeama a rappelé que les deux pays ont procédé à la mise en place d’un Conseil d’affaires algéro-nigérian, citant aussi les projets structurants notamment le gazoduc Alger-Lagos, la Transsaharienne et la dorsale à fibre optique. Par ailleurs, M. Onyeama a émis le vœu d’accueillir le Président Tebboune dans la capitale nigériane en prévision de la tenue prochaine de la commission mixte entre les

deux pays.

