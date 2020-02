Le Directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar, a souligné mercredi à Alger la nécessité d’identifier l’ensemble des personnes qui étaient dans le même vol ayant transporté le ressortissant italien atteint du coronavirus en Algérie. Lors d’une conférence de presse au siège du ministère de la Santé, M. Fourar a indiqué qu’un « nombre important » de personnes qui étaient à bord du vol Milan-Rome-Alger « se sont déjà manifestées dans les différentes structures hospitalières du pays et ont été prises en charge pour subir des examens à cet effet« , relevant, cependant, que « le problème aujourd’hui est de parvenir à identifier l’ensemble des personnes ayant voyagé avec le ressortissant italien« . Il a rappelé que ce dernier est entré à Alger le 17 février pour se rendre le lendemain (18 février) à Hassi-Messaoud, dans la wilaya de Ouargla. Le ministère de la Santé avait annoncé mardi soir qu’un cas a été confirmé positif au coronavirus (Covid-19) parmi les deux cas suspects de nationalité Italienne, âgés respectivement de 55 et 61 ans, pris en charge « conformément aux directives nationales ». Conscient du risque, le ministère de la Santé assure avoir « renforcé le dispositif de prévention autour du cas confirmé, et le dispositif de surveillance et de veille au niveau de tous les points d’entrée »

