Un protocole dans le domaine de la pêche et de l’économie maritime a été signé, vendredi, entre l’Algérie et la Mauritanie,portant sur la formation, la recherche, la construction navale, l’aquaculture et l’octroi de quotas de pêche à l’Algérie dans les eaux territoriales mauritaniennes.

L’accord a été signé, du côté algérien, par le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, et le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Mohamed Abidine Mayif, du côté mauritanien.

A ce propos, M. Salaouatchi a indiqué que ce protocole qui fait suite aux travaux de la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne, tenue début septembre à Nouakchott, vient concrétiser les projets des deux pays dans le domaine de la pêche.

Cet accord inclut plusieurs volets dont la recherche scientifique et la formation mais aussi le volet économique qui repose essentiellement sur le développement des relations entre les secteurs des deux pays en matière de construction navale et de développement de l’aquaculture notamment continentale, précise M. Salaouatchi.

L’accord prévoit également l’octroi de quotas de pêche à l’Algérie dans les eaux territoriales mauritaniennes, a souligné le ministre, ajoutant que les mécanismes d’application de ce volet seront définis par la Commission technique mixte algéro-mauritanienne dans le domaine de la Pêche. Affirmant que les parties algérienne et mauritanienne ont franchi de grands pas en termes de quotas de pêche, le ministre a rappelé qu’en 2015, cinq quotas de pêche avaient été octroyés à l’Algérie par la Mauritanie, mais qui n’ont pas été exploités.

Le ministre mauritanien a indiqué, pour sa part, que les parties mauritanienne et algérienne œuvraient à hisser le niveau de la coopération bilatérale et à réaliser davantage d’intégration entre les deux pays, mettant en avant le rôle important du secteur de la pêche dans cette intégration et cette coopération.

Relevant que son pays a adopté depuis 2015 le système des quotas de pêche, dit système de gestion des ressources maritimes par quotas au lieu de l’effort de pêche ou du nombre de navires, le ministre mauritanien a précisé que ce système est plus adapté à ce qui peut être extrait comme richesses en fonction du stock disponible,et s’appuie sur le contrôle total et permanent de ce qui est extrait de tous les stocks.

Vendredi, les deux ministres ont visité l'unité de transformation et de en boîte des produits halieutiques dans la commune de Tessala El Merdja à Alger, le port de Zemmouri à l'est de Boumerdès et le chantier de construction et de réparation des navires de pêche de l'opérateur COrenav, au même port.Ils se sont rendus également à l'Institut national supérieur de pêche et d'aquaculture et au port de pêche d'Alger.

