La 17e session du Comité bilatéral stratégique Algérie-Mali s’est ouvert mercredi à Alger, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra et de son homologue malien, Abdoulaye Diop.

Ont pris part également à cette réunion de haut de niveau le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou.

Avant l’entame des travaux les participants ont observé, à la demande de M. Lamamra, une minute de silence à la mémoire des dizaines de victimes des incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays.

S’exprimant à cette occasion, M. Lamamra a qualifié le Comité d’«instance assez unique qui est en elle-même illustrative de la proximité de la relation et de l’unité de destin entre les deux pays».

«Lorsque deux pays frères, voisins et ami organisent des projections communes dans le cadre d’une structure de telle nature cela signifie qu’il y une claire perception que ce qui les unit doit être entretenu, protégé et projeté dans le temps». Les travaux de cette session se poursuivent à huis clos.

