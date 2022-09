Les deux pays s’engagement à renforcer leur relation bilatérale – y compris sur le plan sécuritaire avec la relance probable du Comité d’état-major opérationnel conjoint (Cemoc) et à poursuivre avec l’appui de la méditation internationale les efforts inscrits dans la dynamique de réconciliation intermalienne…

Par Salim Benour

Jeudi 1er septembre 2022, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, a coprésidé avec son homologue malien Abdoulaye Diop la 18e session du Comité Bilatéral Stratégique algéro-malien. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, «les travaux de cette session (…) ont permis aux deux parties de passer en revue (…) un large éventail de sujets d’intérêt commun ayant trait au renforcement des relations bilatérales, à la mise en œuvre de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, ainsi qu’aux questions d’actualité aux niveaux régional et international». D’après la même source, «les deux parties ont examiné les perspectives de consolidation de la dynamique positive de paix et de réconciliation au Mali et de promotion des convergences stratégiques algéro-maliennes sur les questions concernant la sécurité dans la région ainsi qu’à l’échelle continentale et internationale».

La visite effectuée par M. Lamamra est importante à plus d’un titre. Au niveau bilatéral, elle a porté sur la coopération économique notamment dans le domaine de l’énergie et des mines, des télécommunications, du commerce et de la formation professionnelle. Elle a également permis d’aborder les questions de coopération sécuritaire et la perspective stratégique de relancer le Comité d’état-major opérationnel conjoint (Cemoc), créé en 2010 à l’initiative de l’Algérie pour coordonner et performer la lutte antiterroriste avec les deux autres pays concernés, la Mauritanie et le Niger. La relance de ce cadre de coopération, qui n’a jamais été effectif depuis sa création il y a plus d’une dizaine d’années, est à nouveau à l’ordre du jour depuis que le Mali a quitté en mai 2022 le G5 Sahel, un dispositif dont notre pays ne fait partie, qui a été lancé sous l’impulsion de la France en juillet 2017 sans résultat probant sur le terrain.

En attendant les développements concernant ce dossier, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a expliqué jeudi dernier vouloir «redynamiser», «renforcer» le Cemoc pour lutter contre les groupes terroristes : «Nos responsables sont en train de regarder tout ce que nous pouvons faire ensemble pour ramener la paix et la sécurité dans notre zone.» A suivre, donc, comme il est question de suivre les avancées du comité de suivi de l’accord d’Alger (CSA, 2015) portant processus de paix au Nord Mali. Vendredi 2 septembre, le comité s’est réuni pour la première fois depuis 11 mois, signe de la relance de sa dynamique, estiment des observateurs.



«Le fléau du terrorisme, ce véritable ennemi»

A ce sujet, le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra, dont la délégation a été reçue par le chef de la transition militaire au Mali Assimi Goïta, s’est félicité des «bonnes intentions exprimées ces dernières semaines» tout en appelant à ce «qu’elles se traduisent en actes». «Les parties ont réitéré leur engagement pour la mise en oeuvre de l’accord, ceci est un message clé, maintenant il faut des actes», a-t-il dit. «Nous sommes tous convaincus que les difficultés qui restent encore à résoudre sont loin d’être insurmontables pour autant que les bonnes intentions exprimées ces dernières semaines puissent se traduire en actes concrets qui placent l’intérêt suprême de la Nation malienne en dessus de toute autre considération», a-t-il ajouté.

M. Lamamra a notamment fait savoir que «le véritable ennemi du Mali et des Maliens demeure le fléau du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée dont l’expansion se nourrit des divisions internes et du manque de perspectives économiques pour la population, notamment les jeunes».C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, «la présente réunion devra nous permettre d’ouvrir un débat sincère avec les acteurs maliens en présence pour dégager une vision commune en vue de surmonter les entraves qui retardent la mise en œuvre des dispositions fondamentales de l’Accord dont l ’intérêt ne doit pas se limiter aux questions politiques, institutionnelles, de défense ou de sécurité, mais doit aussi permettre d’assurer une prise en charge convenable des autres volets concernant notamment le développement économique et social, la réconciliation, la justice et les questions humanitaires».

A cet effet, les membres la médiation internationale (ONU, UA, UE, CEDEAO et OCI) ont invité les parties maliennes à finaliser dans les délais les plus brefs les arrangements nécessaires pour l’application de l’engagement pris par le Gouvernement d’intégrer, en deux phases, au sein des structures de l’Etat malien, y compris les forces de défense et de sécurité, 26 000 ex-combattants. Ils ont également mis en exergue la nécessité de prendre en charge les exigences de l’accord dans le cadre du processus en cours pour la préparation d’une nouvelle Constitution. Les membres de la médiation ont salué les efforts louables consentis par l’Algérie, en sa double capacité de chef de file de la médiation internationale et de Président du CSA, afin de réunir les conditions nécessaires à la redynamisation du processus de mise en œuvre de l’accord d’Alger. n