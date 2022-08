L’attaquant algérien du Club Africain (Ligue 1 tunisienne) Redouane Zerdoum, s’est engagé pour trois saisons avec la JS Kabylie, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football mardi soir dans un communiqué. « Je suis très honoré de faire partie de la famille de la JSK, j’ai choisi ce glorieux club pour gagner des titres, et contribuer à sa réussite. Je devais rejoindre la JSK la saison dernière mais ça n’a pas abouti. Je suis d’autant plus fier que ma signature coïncide avec le 76e anniversaire de la création du club», a indiqué Zerdoum à la page officielle Facebook des «Jaune et Vert». Zerdoum (23 ans), passé notamment par le NA Husseïn-Dey, devient ainsi la 9e recrue estivale des «Canaris», après le milieu offensif Mustapha Alili (ASO Chlef), l’attaquant international burkinabé Zakaria Zanogo (FC Ararat/ Arménie), le milieu offensif Lyes Benyoucef (ES Sahel/ Tunisie), le défenseur Mohamed Guemroud (CS Constantine), le milieu de terrain Kaïs Nasri (Lazio de Rome U19/ Italie), le défenseur Yacine Salhi (CS Constantine), le milieu défensif Naoufel Ould Hamou (RC Relizane), et le défenseur Rayan Senhadji (Jammerbugt FC/ Danemark). Le vice-champion d’Algérie a rallié vendredi la ville tunisienne de Hammam Bourguiba pour effectuer un stage précompétitif, qui s’étalera jusqu’au 9 août. Pour rappel, la direction du club a confié la barre technique à l’entraîneur belge José Riga, en remplacement du Tunisien Ammar Souayah, qui a décidé de quitter le club durant l’intersaison. Deuxième au classement final de la saison 2021-2022, derrière le CR Belouizdad, la JSK retrouvera pour l’occasion la Ligue des champions d’Afrique. Elle entamera le nouvel exercice en déplacement face à l’ASO Chlef.

