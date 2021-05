Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre des Affaires étrangères, ministre d’Etat aux affaires du Conseil des ministres du Koweït, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, qui lui a remis une lettre de l’Emir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a indiqué hier un communiqué de la Présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, ministre des Affaires étrangères, ministre d’Etat aux affaires du Conseil des ministres de l’Etat du Koweït frère, qui lui a remis une lettre de l’Emir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah», précise le communiqué de la Présidence de la République. L’audience «s’est déroulée en présence de M. Noureddine Bardad-Daidj, directeur de cabinet à la Présidence de la République, et de M. Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères», pour la partie algérienne, et «de l’ambassadeur Fahad Ahmad Al-Awadhi, ministre des Affaires étrangères adjoint aux affaires du monde arabe, de l’ambassadeur du Koweït en Algérie Mohamed Echabou, et de la délégation l’accompagnant», pour la

partie koweïtienne, ajoute

la même source.

Articles similaires