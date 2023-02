Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar et le ministre jordanien de l’Industrie, du Commerce et de l’Approvisionnement, Yousef Al-Shamali, également ministre du Travail, ont signé mardi à Alger une feuille de route pour la période 2023-2025, en vue de consolider la coopération économique entre l’Algérie et la Jordanie.

La feuille de route englobe «les activités de coopération convenues et les mécanismes de sa mise en œuvre à court et à moyen termes», indique un communiqué du ministère de l’Industrie, distribué à la presse en marge de la cérémonie de signature. Les principaux points contenus dans le document portent sur «l’activation des mécanismes de coopération bilatérale, notamment la préparation des travaux de la neuvième session de la commission mixte algéro-jordanienne, devant se tenir à Amman en juin prochain, le renforcement du cadre juridique de la coopération bilatérale et le renforcement du rôle des comités techniques sectoriels et des équipes de travail conjointes», précise la même source. Afin de promouvoir les échanges commerciaux et d’augmenter le volume des investissements entre les deux pays, la feuille de route prévoit «l’activation des accords de coopération, de commerce et d’investissement conclus, l’activation du Conseil des hommes d’affaires et l’échange d’informations sur les opportunités d’investissement et de commerce extérieur dans les deux pays», lit-on dans le communiqué. Elle prévoit également l’organisation de réunions et de visites mutuelles entre les opérateurs économiques et les hommes d’affaires pour examiner les opportunités de coopération et de partenariat en Algérie et en Jordanie et les encourager à participer aux expositions organisées dans les deux pays». Dans ce cadre, il a été convenu de programmer une exposition de produits algériens en Jordanie au cours de cette année. Les deux parties ont convenu de «poursuivre la mise en œuvre et l’accélération des projets de coopération, et d’œuvrer à explorer d’autres domaines prioritaires, notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des mines, de l’agriculture, des transports, du tourisme, de la santé, du travail et de la sécurité sociale et de la culture». Le document prévoit également la concrétisation de projets de partenariat dans plusieurs filières industrielles.



Explorer d’autres domaines prioritaires

Dans le secteur industriel, la feuille de route prévoit l’examen des voies permettant de concrétiser des projets de partenariat dans les domaines des industries manufacturières, des matériaux de construction et des industries électriques et électroniques, selon le communiqué. Il est également question de «l’activation du protocole d’accord de coopération dans le domaine de l’aménagement et de la réalisation de zones industrielles entre l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF) et la Jordan Industrial Estates Corporation». La signature de ce document, en présence de plusieurs ministres des deux pays, représentant des secteurs tels que l’Energie et les Mines, l’Industrie, l’Investissement, le Tourisme, la Culture et le Travail, ponctue la visite de la délégation ministérielle jordanienne en Algérie, qui a tenu, lundi, une réunion élargie aux membres des délégations algérienne et jordanienne, suivie de rencontres bilatérales entre les ministres algériens et leurs homologues jordaniens. Lors de ces réunions, «les deux parties ont évalué l’état de la coopération bilatérale dans divers domaines et examiné les moyens de hisser le niveau des échanges économiques et commerciaux et d’augmenter le flux des investissements entre les deux pays». La feuille de route signée, mardi, s’inscrit dans le cadre de «la mise en œuvre des conclusions de la rencontre entre le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et le Roi de Jordanie, Abdallah II Ben Al-Hussein et de la concrétisation de leur volonté commune de renforcer la coopération entre l’Algérie et la Jordanie». Dans une déclaration à la presse au terme de la signature de la feuille de route, M. Zaghdar a précisé que ce qui a été convenu lors de la visite effectuée par le Roi de Jordanie en Algérie en décembre dernier pour hisser les relations entre les deux pays «commence à se concrétiser sur le terrain, après les rencontres bilatérales ayant réuni les ministres des deux pays». Cette feuille de route a pour objectif de «hisser le niveau des relations entre l’Algérie et le Royaume hachémite de Jordanie», a-t-il ajouté, soulignant qu’elle «sera concrétisée lors de la réunion de la commission mixte prévue en juin prochain à Amman, à travers la signature de plusieurs des accords bilatéraux dans plusieurs domaines, la dynamisation du conseil d’Affaires algéro-jordanien créé en 2017 et l’organisation de foires pour faire connaitre les produits dans les deux pays et établir des investissements dans divers domaines. En ce qui concerne le secteur industriel, il a indiqué que les entretiens bilatéraux qu’il a eus avec son homologue jordanien ont focalisé sur l’investissement dans le domaine des engrais, en sus d’autres secteurs de l’agriculture, de l’énergie, du tourisme et du travail évoqués par les ministres des deux pays. De son côté, M. Ashamaleh a rappelé qu’une grande partie des orientations des dirigeants des deux pays «a été concrétisée lors de la visite de la délégation jordanienne en Algérie». A ce titre, il a fait état de «la réouverture de la ligne aérienne assurée par la compagnie “Royal Jordanian” à partir du 9 mars prochain, à raison de deux vols par semaine». Les entretiens bilatéraux ont également permis de convenir de la nécessité de renforcer la coopération dans divers domaines à l’instar de la culture, du tourisme et de l’industrie, a-t-il poursuivi, soulignant que cela contribuera à consolider les relations d’amitié entre les deux pays frères. En conclusion, le ministre jordanien a estimé que «la réalisation en temps record d’une grande partie des orientations des dirigeants des deux pays dénote la volonté et le haut sens des responsabilités des dirigeants des deux pays, au mieux des intérêts des deux peuples frères».(APS

Benabderrahmane reçoit une importante délégation ministérielle jordanienne

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu, mardi au Palais du gouvernement, une importante délégation ministérielle jordanienne, conduite par Yousef Al-Shamali, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Approvisionnement et également ministre du Travail du Royaume hachémite de Jordanie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Les discussions ont permis d’évoquer «l’état et les perspectives des relations bilatérales et de souligner la disposition des deux parties à œuvrer au renforcement du partenariat entre les deux pays, en accordant des opportunités d’investissement et en dynamisant les mécanismes de coopération bilatérale dans divers domaines, conformément aux directives des dirigeants des deux pays», indique la même source. Les deux parties se sont félicitées des résultats de cette importante visite, notamment la feuille de route algéro-jordanienne pour le renforcement de la coopération économique, commerciale et d’investissement, pour la période 2023-2025, que les deux parties sont disposées à mettre en œuvre, en intensifiant les contacts bilatéraux à tous les niveaux, conclut le communiqué.