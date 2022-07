Le 4e sommet intergouvernemental algéro-italien, tenu à Alger lundi et mardi, aura peut-être ouvert la voie à une coopération économique entre les deux pays qui irait réellement au-delà du secteur énergétique, lequel représente l’essentiel de cette coopération, et n’a cessé d’être renforcé ces derniers mois, notamment à travers des livraisons conséquentes de gaz algérien pour l’Italie.

La signature d’une série de mémorandums et accords de coopération bilatéraux, relatifs à plusieurs secteurs, augure, en tous les cas d’une nouvelle voie que les deux pays doivent suivre pour atteindre la consolidation souhaitée pour leur coopération économique. C’est aussi dans cette perspective que s’est inscrit le forum d’affaires algero-italien, marqué par la participation de plus de 500 opérateurs économiques.

Intitulé «Algérie-Italie : vers une nouvelle approche de partenariat économique», ce rendez-vous devrait servir de repère pour une coopération qui se renforcerait par des opérations concrètes d’investissement en provenance des hommes d’affaires italiens.

Ces derniers étaient estimés à 180 au forum d’Alger, et ils ont sans doute eu le temps nécessaire de s’informer sur les opportunités d’affaires que le tissu économique algérien offre désormais aux étrangers à travers le nouveau code d’investissement.

Opportunité que le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane n‘a pas manqué de mettre en évidence dans son allocution d’ouverture de ce forum, en appelant les opérateurs économiques algériens et italiens à «établir des partenariats ambitieux qui vont au-delà du marché algérien, pour toucher les marchés des pays voisins».

Pour M. Benabderrahme, «les entreprises italiennes devraient profiter des multiples opportunités d’investissement offertes dans notre pays, notamment dans les secteurs de l’agriculture, des mines, du tourisme et de l’habitat que l’Etat entend développer pour répondre à la demande accrue sur les programmes de logements, toutes formules confondues».

Le secteur de l’industrie n’est pas en reste, sachant qu’il a fait l’objet d’un «intérêt particulier», a-t-il souligné, insistant sur l’engagement du Gouvernement et de l’ensemble des institutions et instances concernées, à assurer aux opérateurs italiens un accompagnement en matière d’établissement de partenariats distingués basés sur l’intérêt mutuel et l’intégration économique.

Sur ce registre, l’industrie automobile a été citée par le Premier ministre, lequel a mis l’accent sur l’ambition de l’Algérie de parvenir à une «véritable industrie automobile», en «tenant compte de ses facteurs de succès, notamment l’augmentation du taux d’intégration, le transfert de technologie, et le développement de la sous-traitance».

Les partenariats auxquels appelle M. Benabderahmane doivent se hisser «au même niveau que la volonté politique des dirigeants des deux pays et leur partenariat stratégique».

Abondant dans le même sens, le Président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, qui a achevé sa visite lundi, a, lui aussi, insisté sur la nette amélioration du climat des affaires en Algérie, suites aux réformes engagées à travers le nouveau code d’investissement.

«Les réformes engagées par l’Algérie augmentent la confiance des investisseurs, tout en leur accordant une grande opportunité pour le développement de leurs activités dans ce pays», a souligné M. Draghi devant les opérateurs économiques italiens présents au forum d’affaires de deux jours et qui a pris fin hier.

Le même responsable a appelé à l’impératif de travailler «main dans la main dans tous les domaines», soulignant que les sociétés italiennes étaient présentes en Algérie dans plusieurs domaines, en tête desquels, l’énergie, les infrastructures, le transport et les industries agro-alimentaires.

Une présence dont les investissements durant les 20 dernières années sont l’ordre de 29 projets d’une valeur de 7,46 milliards de dinars, selon le bilan présenté par M. Benabderrahme. Ce qui est «de loin, en deçà du niveau des fortes relations politiques unissant les deux pays ou les opportunités d’investissement et les avantages qu’offre l’Algérie, notamment en dehors du secteur des hydrocarbures où le partenaire italien est présent de manière active», a insisté le Premier ministre. M. Aïmene Benabderrahmane a fait savoir également que la valeur des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Italie avait dépassé les 4,3 milliards de dollars durant les cinq premiers mois de 2022.

«L’Algérie est le premier partenaire commercial de l’Italie pour les régions d’Afrique et du Moyen-Orient», a affirmé M. Benabderrahmane, rappelant le volume des échanges commerciaux entre les deux pays estimé à 8,5 milliards de dollars en 2021, «un montant appelé à augmenter cette année».