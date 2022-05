La réactivation du projet d’interconnexion électrique entre l’Algérie et l’Italie a été au centre des discussions à Rome entre le PDG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, et le ministre italien de la Transition énergétique, Roberto Cingolani, a indiqué lundi le ministère de l’Energie et des Mines dans un communiqué. «En marge des travaux de l’Assemblée générale de l’Association des opérateurs des réseaux de transport d’électricité de la Méditerranée Med-TSO, présidée par l’Algérie, le Président directeur général du groupe Sonelgaz, M. Mourad Adjal, a été reçu en audience, mardi 17 mai à Rome, par le ministre italien de la Transition énergétique, M. Roberto Cingolani», est-il noté dans le communiqué. Cette rencontre a porté sur la réactivation du projet d’interconnexion électrique par câble sous-marin entre l’Algérie (Cheffia) et l’Italie (Sardaigne) pour une capacité de 1.000 à 2.000 MW, précise la même source. «La partie Italienne a montré un intérêt particulier à ce projet et souhaite mettre en place des groupes de travail pour discuter des modalités de sa mise en oeuvre et propose également d’impliquer la commission européenne pour participer au financement du projet à travers les banques européennes», rapporte le ministère. Ce projet, une fois relancé, sera conduit conjointement par Sonelgaz, pour la partie algérienne, et Terna, société de transport d’électricité italienne, selon le communiqué.

