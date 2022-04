Sonatrach et le groupe Italien “ENI” ont signé , lundi , à Alger , un accord dans le domaine du Gaz, en présence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et du Premier Ministre italien M. Mario Draghi, indique un communiqué de Sonatrach.

“En présence de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, et du Premier Ministre italien Monsieur Mario Draghi, ainsi que des délégations des deux pays, le Président directeur général de SONATRACH, Toufik Hakkar, et le Directeur général d’Eni, Claudio Descalzi, ont signé aujourd’hui, un accord qui permet d’accélérer le développement des projets de production de gaz naturel, en conjuguant les efforts des deux sociétés, et d’augmenter les volumes de gaz exportés en utilisant les capacités disponibles du gazoduc Enrico Mattei (Transmed)”, a précisé la même source.

Cet accord permet aussi aux deux sociétés de “fixer les niveaux des prix de vente de gaz naturel, en ligne avec les conditions du marché, pour l’exercice 2022-2023 conformément aux clauses contractuelles de révision des prix”, avance le communiqué.

Cet accord confirme la “forte” collaboration entre les deux sociétés aussi bien dans les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures que dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, telles que l’énergie solaire, l’hydrogène, les biocarburants, le captage, le stockage et l’utilisation du CO2, note le communiqué.

Il confirme ainsi la volonté d’Eni, partenaire stratégique, de poursuivre ses investissements avec SONATRACH et de renforcer sa présence en Algérie.

Enfin, le groupe rappelle que la relation commerciale avec Eni, qui est l’un des clients les plus importants de SONATRACH, remonte à 1977, “le contrat de vente de gaz naturel a permis de lui fournir, ces deux dernières décades, un volume totalisant plus de 300 milliards de mètre cube à ce jour”.