La présidente du Conseil des ministres italien, Mme Georgia Meloni, a entamé hier une visite de travail et d’amitié en Algérie, à la tête d’une importante délégation ministérielle.

Mme Meloni a été accueillie à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene, par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, et des membres du gouvernement. Dès son arrivée, Georgia Meloni s’est recueillie au Sanctuaire des Martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de libération nationale. Devant la stèle commémorative, Mme Meloni a déposé une gerbe de fleurs et observé une minute de silence à la mémoire des chouhada. Dans un entretien au quotidien italien Il Messaggero, publié samedi, l’ambassadeur d’Algérie à Rome, Abdelkrim Touahria, a affirmé que «nous voulons que l’Italie devienne un hub européen pour le gaz algérien. Une jonction pour les autres pays de l’UE». «Aujourd’hui, nous sommes le premier partenaire énergétique de l’Italie», a déclaré Touahria. «Mais nous visons à aller au-delà de cela.» Parmi la délégation venue avec la Première ministre italienne le PDG d’Eni, Claudio Descalzi. A ce propos, M. Touahria a déclaré que l’italien Eni et la compagnie pétrolière Sonatrach envisagent également des projets tels que l’exploration pétrolière et gazière dans le sud du Sahara. Outre l’énergie, une série de sujets seront également abordés lors de la visite d’amitié de Meloni en Algérie, la première qu’elle effectue en Afrique du Nord et la troisième visite d’un Premier ministre italien en Algérie en l’espace d’une année. Ainsi, cette visite reflète la solidité des relations «historiques» entre l’Algérie et l’Italie, ainsi que la volonté commune de développer davantage la coopération bilatérale. Plusieurs dossiers d’intérêt commun, pour consolider davantage le chemin de l’édification d’un véritable partenariat stratégique voulu par les deux chefs d’Etat seront au menu.

Pour rappel, dans le domaine énergétique, autre axe majeur de la coopération bilatérale, notamment l’approvisionnement de l’Italie en gaz, l’Algérie, considérée comme un «partenaire central» par la partie italienne, l’Algérie s’est engagée à augmenter ses livraisons de gaz à plus de 25 milliards de m3 à la fin de l’année 2022. R. N.