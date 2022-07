Les relations énergétiques avec l’Italie sont au beau fixe. Les exportations de gaz vers ce pays suivent une tendance haussière. Suivant la décision prise lors de l’entretien entre le chef de l’Etat et le Président italien Sergio Matarelli, l’Algérie est en train d’augmenter ses livraisons de gaz à l’Italie. L’agence officielle APS rapporte que l’Algérie augmentera de 4 milliards de mètres cubes supplémentaires ses fournitures de gaz à l’Italie à partir de la semaine prochaine et de 6 milliards de mètres cubes vers la fin de l’année. Pendant que la Russie a réduit d’un tiers son approvisionnement en gaz de l’Italie. L’Algérie passe donc à l’acte et répond à la requête italienne d’acquérir des quantités supplémentaires de gaz algérien pour parer à la situation née de la crise russo-ukrainienne contribuant à atténuer la pénurie de gaz en Italie. L’agence rapporte également que l’Algérie a livré à ce pays jusqu’ici 13,9 milliards de mètres cubes de gaz dépassant de 113% les volumes prévisionnels

A cet égard, il faut savoir que suivant l’accord signé entre le PDG de Sonatrach et son homologue de l’ENI, le 11 avril dernier, la compagnie pétrolière nationale doit livrer à son client italien 3 milliards de mètres cubes/an supplémentaire à court terme et 9 milliards de mètres cubes/an supplémentaires à partir de 2022-2023. L’objectif est de porter à moyen terme les livraisons de gaz algérien à l’Italie à 31 milliards de mètres cubes/an.

Il faut savoir qu’en 2019, Sonatrach et l’ENI ont renouvelé le contrat d’achat et de vente de gaz pour un volume de 9 milliards de mètres cubes/an pour une durée de dix ans. En outre, cette compagnie, qui entretient une relation stratégique avec l’Algérie, a été la première à signer récemment un accord avec Sonatrach portant révision à la hausse des prix du gaz. N’oublions pas également que l’ENI n’est pas le seul client italien de Sonatrach. La compagnie pétrolière nationale a, en effet, renouvelé ses contrats de vente de gaz, en 2019, avec les compagnies italiennes Enel et Edison pour, respectivement, 3 milliards de mètres/an et 1 milliard de mètres cubes/an.

Mais d’où proviendront les quantités de gaz supplémentaires ? A partir probablement du développement de gisements de gaz découverts dans le bassin de Berkine et développés ou à développer rapidement par l’ENI et par Sonatrach, selon l’ENI. Mais aussi à partir de gisements de gaz qui seront mis en service vers la fin 2022 ou en 2023, selon le PDG de Sonatrach

Il convient de signaler ici que cette hausse des exportations de gaz vers l’Italie intervient dans une phase où les ventes de gaz à l’Espagne sont en baisse. Pour un spécialiste pétrolier, la hausse des exportations de gaz vers l’Italie est permise par la baisse des exportations de l’Algérie vers l’Espagne. Elle se situe dans une période creuse pour les clients espagnols du gazoduc Medgaz, a-t-il ajouté. Le défi pour Sonatrach reste l’augmentation de la production de gaz pour non seulement honorer ses engagements envers les compagnies étrangères mais également pour accroître ses ventes vers l’Italie et d’autres clients. Les regards seront braqués sur la mise en service à temps de nouveaux gisements de gaz tels que ceux d’Isarène, de la périphérie de Gassi Touil, des gisements du Sud-Ouest, tels que Hassi Mouina. Le développement rapide du gisement de l’Ahnet, dont les réserves sont assez importantes, fait également partie de ce défi. Mais quitte à le rappeler, l’avancée dans le programme gouvernemental de rationalisation de la consommation d’énergie, les économies d’énergie encouragent l’expansion des exportations de gaz. Or, ce programme avance à pas de fourmi.

Articles similaires