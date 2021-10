Entré en jeu lors de la large victoire de l’Algérie contre le Niger (6-1), Islam Slimani (33 ans) a ouvert son compteur dans cette rencontre seulement dix minutes après son apparition sur le terrain, sur un joli service de Youcef Atal (5-1, 76e). Avant la fin de la rencontre, le buteur de l’Olympique Lyonnais s’est offert un doublé pour le but du 6-1 (88e) pour s’offrir le 38e but de sa carrière avec la sélection algérienne.

Avec ces 38 réalisations, Islam Slimani est devenu ce vendredi soir le meilleur buteur de l’histoire de l’Algérie. Son doublé lui permet de devancer Abdelhafid Tasfaout, milieu offensif des Fennecs entre 1990 et 2002, qui comptait 36 buts en sélection et Rabah Madjer (28 buts).

