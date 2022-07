Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a a achevé hier sa visite entamée vendredi d’avant dans la capitale irakienne Bagdad. M. Lamamra a eu des entretiens bilatéraux en tête-à-tête avec son homologue irakien, M. Fouad Muhammed Hussein, suivis d’une séance de travail élargie aux délégations des deux pays», a indiqué un communiqué de son département.

Lors de cette réunion, «les relations bilatérales et les moyens de les renforcer ont été abordés et les deux chefs de la diplomatie( …) qui ont convenu du calendrier des prochaines échéances bilatérales, notamment la 14ème session de la Commission mixte algéro-irakienne, ainsi que l’échange de soutien aux candidatures des deux pays dans les organisations et organismes internationaux et régionaux», selon la même source.

Il a été convenu également de «la nécessité de procéder à une évaluation globale de la coopération bilatérale et d’actualiser le cadre juridique, en insistant sur l’impératif d’inclure de nouveaux domaines de partenariat, y compris les secteurs de l’énergie et de l’industrie pharmaceutique». Par ailleurs, la réunion a été «une occasion pour aborder les principales questions régionales, à la lumière des derniers développements sur la scène internationale ainsi que les perspectives d’approfondissement des consensus sur les positions des deux pays concrétisant leur engagement et leur attachement à renforcer le rôle de l’action arabe commune dans la défense des intérêts suprêmes de la Nation arabe et ses questions cruciales, avec à leur tête la question palestinienne», qui sera à l’ordre du jour du sommet d’Alger de la Ligue arabe en novembre prochain.

«Le ministre irakien a réitéré le soutien de son pays aux efforts consentis par l’Algérie pour assurer une préparation optimale du prochain sommet arabe prévu les 1 et 2 novembre prochain à Alger, exprimant l’engagement de l’Irak à contribuer activement à la réussite de cet important rendez-vous, à travers des conclusions qui soient à la hauteur des aspirations des peuples arabes». «Le chef de la diplomatie irakienne a salué les démarches louables entreprises par l’Algérie sous l’égide du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour la consolidation de l’unité nationale palestinienne», souligne le communiqué. Concernant «les graves tensions et la polarisation marquant les relations internationales en raison de la crise en Ukraine, les deux parties ont estimé nécessaire pour le Groupe de contact arabe de poursuivre ces missions dans le cadre de la position arabe commune fondée sur les principes du non-alignement et d’une réelle volonté de contribuer aux efforts internationaux pour un règlement pacifique de cette crise», selon la même source.