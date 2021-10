Le milieu de terrain du Stade de Reims, Ilan Kebbal, a été appelé en renfort par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi pour pallier le forfait sur blessure de l’ailier de Naples Adam Ounas. La première convocation internationale pour le joueur de 23 ans, considéré comme l’une des belles surprises de la Ligue 1 version 2021/22, auteur d’un but et trois passes décisives en 9 matches de championnat.

Le technicien des Fennecs a également fait appel à l’attaquant Mohamed Amine Amoura, évoluant au FC Lugano, en première division suisse. Les deux néo-convoqués rejoindront le Centre technique national de Sidi Moussa avec l’ensemble du groupe avant la double confrontation face au Niger, d’abord à Blida le 8 octobre prochain, avant le déplacement à Niamey, quatre jours plus tard dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

