Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu dimanche soir un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron qui s’est enquis de son état de santé, et lui a exprimé sa volonté de « reprendre le travail de concert sur des dossiers d’intérêt commun », a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué. « Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu dimanche soir un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron qui s’est enquis de son état de santé et félicité de son rétablissement », lit-on dans le communiqué. Le Président Macron « a fait part de sa volonté, dès le retour du Président Tebboune au pays, de reprendre le travail de concert sur les dossiers d’intérêt commun, notamment économiques, les questions régionales et le dossier de la Mémoire », a ajouté la même source. A son tour, le Président de la République « a remercié le Président Macron de ses sentiments sincères, lui affirmant sa disposition à travailler sur ces dossiers une fois de retour en Algérie », a conclu le communiqué.

