Par Khaled Remouche

La visite du chef de la diplomatie française a pour perspective la reprise des réunions interministérielles de haut niveau et, partant, à déterrer les dossiers de coopération gelés et relancer le partenariat économique algéro-français bien en deçà des attentes aujourd’hui.

La visite du ministre français des Affaires étrangères, à Alger, Jean Yves Le Drian s’inscrit dans le sillage des tentatives de la diplomatie française pour atténuer la tension politique actuelle entre Alger et Paris. Ce coup de froid dans les relations politiques entre les deux pays n’est pas sans conséquences sur les relations économiques qui ont connu un fort recul ces dernières années. Jean Yves Le Drian est donc là pour calmer le jeu, mais aussi pour relancer ces relations avec, comme perspective, la tenue à Alger de la réunion ministérielle annuelle de haut niveau qui n’a pas eu lieu depuis décembre 2017 et qui devait se tenir en avril 2021 à Alger. Cette rencontre avait été reportée sine die sous prétexte de la faible consistance de la délégation française et a eu pour conséquence de geler des dossiers, notamment liés à la mémoire, et d’entraver le processus de développement des relations économiques algéro-françaises.

Il faut savoir que la France n’est plus le premier fournisseur de l’Algérie. Il était, en 2020, le deuxième après la Chine, avec une part de marché de 10%. Selon les données du Trésor français, les exportations françaises ont baissé en 2020. La même tendance a été enregistrée en 2021. La France souffre principalement de la concurrence chinoise, italienne, turque et russe sur le blé tendre. Selon la même source, la France n’est plus le premier investisseur en Algérie et se place en troisième position après les Etats-Unis et l’Allemagne. C’est donc pour freiner ce reflux dans les échanges économiques, dans une première étape, et développer ces échanges que Jean Yves le Drian est à Alger. Il ouvre le champ, si sa mission réussit, à la visite de ministres économiques français à Alger et, partant, à la relance du partenariat économique entre les deux pays. Les opportunités de relance du partenariat économique entre l’Algérie et la France restent importantes. Total, le groupe pétrolier français, attend la finalisation des textes d’application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures pour relancer ses investissements en Algérie. Il espère obtenir des parts de marché dans les énergies renouvelables en Algérie. Il reste à régler le problème des constructeurs français Renault et Peugeot implanté en Algérie pour le premier, et en voie d’implantation pour le second. Il n’est pas exclu que ces derniers puissent muscler leur présence à travers la reprise de leur production pour le premier et le démarrage de la production pour le second, en se conformant au nouveau cahier des charges. La crise sanitaire aidant, une coopération pour la fabrication de médicaments anti-covid en Algérie par le laboratoire Sanofi pourrait intervenir. Les banques et sociétés d’assurance locales pourraient également bénéficier de l’expertise pour moderniser le secteur financier algérien. Les opportunités de partenariat dans l’agriculture et l’agro-alimentaire ne sont pas négligeables.

Mais tout ce développement des relations économiques entre l’Algérie et la France ne peut se produire que si les freins politiques sont levés et que cette évolution est insérée dans un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Les deux pays appellent à ce type de partenariat depuis plusieurs années, mais sur le terrain, les échanges continuent à se polariser sur le commerce et non sur l’investissement ou la colocalisation tenant compte des besoins du pays. Il est vrai que les conditions de l’investissement en Algérie restent à améliorer.

Mais la partie française est-elle prête à jouer le jeu de l’intégration industrielle du pays et de la valorisation de ses matières premières ?

