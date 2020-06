Les relations entre l’Algérie et la France peuvent-elles se permettre une dégradation importante ? La densité des liens entre les deux pays, notamment humains, est telle qu’il semble difficile d’imaginer une brouille durable. Les intérêts réciproques entre les deux pays semblent plaider pour des rapports empreints de sérénité. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, vendredi soir, que l’Algérie et la France étaient deux Etats liés par des intérêts communs qui obligent les deux parties à travailler ensemble. Les deux pays semblaient, il y a peu, partis pour une période de froid après le rappel par l’Algérie de son ambassadeur en poste à Paris en protestation contre un traitement médiatique, jugé insultant de l’actualité algérienne par certaines télévisions françaises. La voie de la brouille aura été vite obstruée après l’appel téléphonique adressé par le Président français au Président Tabboune. L’Algérie et la France «sont deux grands Etats, en Afrique pour l’un et en Europe pour l’autre, qui ont des intérêts communs les obligeant à travailler ensemble, mais cette bonne intention se heurte parfois à des tentatives de lobbies suscitant des conflits, et par conséquent pouvant nuire à ces intérêts», a déclaré le Président Tebboune, lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale. Tebboune a assuré n’avoir aucun problème avec son homologue français, Emmanuel Macron, avec lequel il dit avoir une entente quasi parfaite. Le président Macron a fait montre, à plusieurs reprises, de positions «qui l’honorent» sur la question de la mémoire et les crimes du colonialisme français, a fait remarquer le président de la République, rappelant ses déclarations lors de sa visite en Algérie, et même en France.

Un rapport d’intelligence

et non passionnel

La France demeure une puissance européenne et la realpolitik impose d’entretenir avec ce pays un rapport d’intelligence et non passionnel. La relation entre les deux pays est inévitable. Les relations économiques et commerciales sont également importantes et les chiffres enregistrés dans ces domaines sont éloquents. Il est clair que l’Algérie gagnerait à accentuer ses échanges avec la France notamment sur certains secteurs dont l’Université, la recherche ainsi que la technologie. L’histoire et le lien humains non négligeables entre les deux pays pourraient aussi constituer un atout notamment pour l’Algérie. «Il y a 34 liaisons aériennes quotidiennes avec ce pays», a tenu à rappeler Tebboune. C’est dire la densité des relations humaines entre les deux rives. Une relation qu’il faudrait entretenir en protégeant les intérêts de chaque partie. La communauté algérienne qui réside en France reste l’un des vecteurs importants entre les deux pays. Pour l’Algérie, cette communauté reste un atout non négligeable à mettre au service du développement. Les binationaux estimés à 5 millions constituent à l’évidence un lien particulièrement important pouvant jouer un rôle probant dans plusieurs domaines. A commencer par des relations basées sur le respect mutuel et la coopération dans de multiples domaines. Une véritable porte ouverte vers l’Europe que l’Algérie gagnerait à utiliser à bon escient notamment dans les domaines de la technique et du savoir-faire. Tebboune a évoqué dans ce sens les liens avec l’Allemagne, rappelant les relations bilatérales économiques importantes dans de nombreux secteurs. Et aussi, fait peu connu par le grand public, le rôle important joué par l’Allemagne en faveur de la Révolution algérienne. Il a également rappelé «l’amitié de longue date et le respect mutuel» existant entre l’Algérie et les Etats-Unis, citant notamment les accords stratégiques ayant trait à la lutte contre le terrorisme. Il a rappelé, à cet effet, que pour les Etats-Unis d’Amérique, «l’Algérie est un pays disposé à la médiation, un pays stabilisateur dans la région».

