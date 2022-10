La visite, entamée hier en Algérie, de la Première ministre française Elisabeth Borne pour présider avec son homologue algérien, Aïmene Benabderrahmane, les travaux de la 5e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) est une étape importante sur la voie de la relance de la coopération entre les deux pays.

PAR NAZIM BRAHIMI

Une importance que confirme la forte délégation qui accompagne Borne avec l’objectif d’une «impulsion nouvelle» articulée sur le document dit du «partenariat renouvelé», signé en août dernier par les présidents Tebboune et Macron.

«Jamais le bilatéral ne s’est offert les conditions de réaliser des avancées comme actuellement», nous explique un universitaire, qui évoque «le travail d’apaisement» accompli par les deux Présidents à travers la visite effectuée par Macron en Algérie, mais grâce aux échanges téléphoniques répétés entre les deux responsables. «Cela a permis d’évacuer les tensions et les brouilles politiques qui n’ont pas cessé d’envenimer les relations algéro-françaises qui semblent pouvoir désormais avancer et réaliser de meilleurs résultats», a noté l’universitaire.

Un constat qu’a confirmé Elisabeth Borne, qui a indiqué, la veille de son arrivée à Alger dans un entretien au quotidien El Khabar et au site Tout sur l’Algérie, que «le temps de l’incompréhension est derrière nous». Une affirmation qui sera sans doute mise à l’épreuve du temps.

Mais pour Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam) à Genève, «quelle que soit son issue, la tenue du CIHN en soi est déjà une avancée», un rendez-vous qui ne s’est pas tenu depuis 2017. Autrement dit, cette 5e session du CIHN se tient sur fond d’un réchauffement politique entre Alger et Paris, qui renforce les chances d’un nouvel élan à la coopération économique.

Le CIHN doit se conclure par la signature d’accords qui ne seront pas forcément des contrats d’entreprises et porteront sur la formation, la transition énergétique, la coopération économique, la jeunesse et l’éducation, a affirmé la Première ministre française, pour qui il s’agira de donner «une impulsion nouvelle» à la relation franco-algérienne «vers des projets concrets». Et si les Présidents des deux pays avaient ouvert, fin août, la voie à un assouplissement du régime de visas accordés à l’Algérie, en échange d’une coopération accrue d’Alger dans la lutte contre l’immigration illégale, la question tend à empoisonner la relation bilatérale depuis que la France a divisé par deux le nombre de visas octroyés à l’Algérie, jugée pas assez prompte à réadmettre ses ressortissants expulsés de France. Sur l’autre question délicate, à savoir celle des visas, «les discussions n’ont pas encore abouti», disait jeudi Matignon, soit à quatre jours de la visite de Borne à Alger.

«Au-delà de la dimension institutionnelle, c’est un moment important pour un responsable politique français que de se rendre en Algérie. Je m’y rends accompagnée d’une délégation ministérielle d’une ampleur sans précédent, avec quasiment la moitié des membres du Gouvernement à mes côtés, dans le cadre de la Déclaration d’Alger du 27 août dernier», a souligné Mme Borne. «Dans ce texte important, la France et l’Algérie se sont engagées à renouer un partenariat d’exception. Avec cette déclaration conjointe, nous renforçons le niveau de coopération à tous les niveaux, politique, administratif, technique. En nous réunissant à Alger, nos gouvernements poursuivent la dynamique initiée par les deux Présidents», a-t-elle ajouté.

Ce cinquième CIHN, que nous réunissons 40 jours après la visite du président Macron, illustre, par la grande diversité des sujets traités, «le dynamisme, la richesse et la densité de notre coopération, et l’ampleur des bénéfices mutuels que nous pouvons retirer d’une relation plus étroite», a-t-elle encore fait savoir, relevant que cette visite «démontre notre volonté conjointe de créer les conditions d’un partenariat durable et stable qui profitera en particulier aux jeunesses de nos deux pays».

Elisabeth Borne dépose une gerbe de fleurs au Sanctuaire du Martyr

La Première ministre française, Mme Elisabeth Borne, a déposé, dimanche après-midi au Sanctuaire du Martyr (Alger), une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoires des chouhada de la Guerre de libération nationale.

Mme Borne avait entamé auparavant une visite en Algérie à la tête d’une importante délégation. Elle a été accueillie, à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene, par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, et de membres du gouvernement.