Le président français Emmanuel Macron a achevé, hier, sa visite officielle de trois jours en Algérie par la signature de la Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé entre les deux pays, document conjointement signé avec le président Abdelmadjid Tebboune.

PAR NAZIM BRAHIMI

Cette étape a été précédée par la signature de cinq accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Les accords signés entre les deux pays portent sur les domaines de la santé, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du sport. Ainsi, un accord de coopération a été signé entre l’Institut Pasteur d’Alger et l’Institut Pasteur de Paris.

Un accord de coopération scientifique entre le ministère algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, représentée par le Pr. Mohamed Bouhicha, Directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, et le Centre national de la recherche scientifique française, représenté par son Président-Directeur général Antoine Petit.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag, et son homologue française Amélie Oudéa-Castéra ont signé une déclaration d’intention entre le ministère algérien de la Jeunesse et des Sports et le ministère français des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

Un accord entre les Gouvernements des deux pays portant sur la mise en place d’un partenariat renforcé algéro-français pour l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique a été signé par le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colona.

Pour le président Tebboune, la visite de son homologue français en Algérie est «très réussie» et a «remis beaucoup de choses à leur place», considérant que c’est une «visite excellente, nécessaire et utile pour la relation entre les deux pays».



Une visite «nécessaire et utile»

La visite du Président français a ainsi «permis un rapprochement qui n’aurait pas été possible s’il n’y avait pas la personnalité même du président Macron», a affirmé M. Tebboune à la presse à l’issue de la signature de la «Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé» entre l’Algérie et la France.

M. Tebboune a mentionné, par la même occasion, la réunion de très haut niveau qui a réuni à Alger, vendredi, les Présidents et les services de sécurité des deux côtés, y compris l’armée, «pour la première fois depuis l’Indépendance» de l’Algérie en 1962, annonçant des actions communes «dans l’intérêt de notre environnement géopolitique».

Pour «rehausser leurs concertations politiques», Paris et Alger vont instaurer, selon les termes du document signé, un «Haut conseil de coopération» au niveau des chefs d’Etat, afin «d’approfondir dans un esprit de confiance et respect mutuels, des réponses adaptées aux questions bilatérales, régionales et internationales». Selon la déclaration, ce «nouveau partenariat privilégié est devenu une exigence dictée par la montée des incertitudes et l’exacerbation des tensions régionales et internationales» comme fournit un cadre pour concevoir «une vision commune et une démarche étroitement concertée pour faire face aux nouveaux défis globaux… Pour M. Macron, la Déclaration d’Alger va permettre de faire en sorte que «l’intimité se renforce en ayant un dialogue permanent sur tous les sujets. Y compris les sujets qui nous empêchaient d’aller de l’avant, car ils revenaient sans cesse, la mémoire, par exemple».



La question mémorielle «sous l’angle historique et non politique»

S’exprimant sur le contentieux mémoriel entre les deux pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que la commission d’historiens qui sera mise en place dans les prochains jours entre l’Algérie et la France, aura à traiter la question liée à la mémoire «sous l’angle historique et non politique».

«Nous nous sommes mis d’accord pour la mise en place d’une commission d’historiens dépolitisée. Je pense qu’elle pourrait être installée dans les quinze ou vingt jours qui suivent. Elle aura à traiter la question de la mémoire sous l’angle de l’histoire et non de la politique», a précisé le président de la République. S’agissant du temps imparti aux spécialistes pour mener leur travail, le Président Tebboune a indiqué avoir évoqué avec son homologue français «un délai d’une année ou moins, si le travail est finalisé avant», ajoutant que s’ils (les spécialistes) prennent encore plus de temps, tant mieux car les bonnes choses prennent du temps». Il s’agira pour cette commission mixte d’historiens décidée d’«aplanir les dissensions et affronter «avec courage» le passé, selon les mots du président français.



Réunion entre les deux services de sécurité et des messages

Dans un autre registre, Tebboune, a affirmé que l’Algérie défend toujours l’intérêt du continent africain, indiquant avoir évoqué le sujet avec son homologue français. «Avec le Président français, nous nous sommes entendus sur l’avenir qui concerne les deux pays. Nous allons agir ensemble dans beaucoup de domaines en dehors de l’Algérie et de la France, dans l’intérêt de l’Afrique que nous défendons toujours», a-t-il déclaré.

«C’est la première fois, depuis l’Indépendance, qu’une réunion s’est tenue (vendredi) en présence des deux présidents de la République et des services de sécurité concernés des deux pays, y compris l’Armée, des deux côtés, ce qui augure d’une action commune dans l’intérêt de notre environnement géopolitique», a-t-il affirmé.



Logique d’apaisement

Cette visite, visiblement pas comme les autres, de Macron en Algérie, viserait à privilégier la logique d’apaisement dans les relations diplomatiques entre les deux pays alternées l’année passée par des déclarations du chef de l’Elysée. Preuve en est, le format de cette visite a été changé, passant d’une visite de «travail» d’une journée, voire deux heures au maximum, en une visite «officielle» de trois jours.

C’est un indicateur que les deux parties ont souhaité profiter de cette visite pour avancer davantage dans la logique de l’apaisement qui a été perçue à travers le «classique» des visites de chefs d’Etat français : échanges économiques et autres rencontres entre les ministres concernés de part et d’autre. Cela signifie qu’il y a une volonté commune de relancer le bilatéral et les dossiers pour lesquels les deux parties sont engagés depuis au moins une dizaine d’années. Cela n’était pas attendu, si l’on se réfère aux échos d’avant cette visite et indiquerait qu’il s’agit d’une visite qui a été minutieusement préparée pour sortir de la forte crispation générée par la déclaration de Macron en octobre 2021.

Cependant, le grand indicateur de l’apaisement reste la réception des sécuritaires et des militaires français par le président de la République, l’état-major et Saïd Chanegriha, ce qui est une nouveauté entre Alger et Paris. <