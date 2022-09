Annoncée par certains médias, en début de semaine, la visite en Algérie de la Première ministre française Elisabeth Borne se confirme au niveau des autorités françaises.

Par Feriel Nourine

Après la récente visite d’Emmanuel Macron, Mme Borne pourrait en faire de même prochainement, rapportait hier Le Figaro, citant des sources auprès de Matignon. Ces dernières ont fait savoir que la Première ministre « souhaite se rendre » à Alger « avant la fin de l’année ». Le déplacement « est à l’étude », a ajouté Matignon, sans préciser de date.

Du coup, la réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), prévu à Alger les 9 et 10 octobre, semble tout indiquée pour justifier cette visite, d’autant que la Première ministre française devrait être accompagnée d’une large délégation, a-t-on ajouté.

De plus, les sessions du CIHN se tiennent sous la coprésidence des Premiers ministres des deux pays. La dernière, 4e du genre, remonte à décembre 2017. Elle avait eu lieu à Paris quelques jours après la première visite de Macron en Algérie, quelques mois après son élection pour un premier mandat présidentiel.

Le comité ne s’est plus réuni depuis cette date, notamment à cause des tensions politiques entre les deux pays et de la pandémie de Covid-19.

Le retour à la normalisation entre l’Algérie et la France, après la crise aiguë qui a secoué leurs relations pendant plusieurs mois, semble bel et bien avoir été accompli. C’est en tous les cas ce que laisse transparaître assez clairement le contenu de la visite, du 25 au 27 août dernier, du Président français et des discussions qu’a eues ce dernier avec la président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Inscrivant ces discussions dans l’optique d’un renforcement des relations et du partenariat, les deux chefs d’Etat ont mis en avant l’opportunité de réactiver les outils de coopérations qui serviraient cette démarche, dont le CIHN et les visites des hauts responsables des deux pays. « Nous avons convenu d’intensifier les efforts pour développer nos relations selon des actions pratiques étudiées et un calendrier fixe pour réactiver les outils de coopération (…), notamment le CIHN, le Cofema et le dialogue stratégique Algérie-France ainsi que l’intensification des visites des responsables des deux pays à tous les niveaux, de développer la coopération technologique et culturelle et de renforcer des échanges économiques entre les deux pays », avait indiqué, entre autres, Abdelmadjid Tebboune, à l’issue des discussions avec Emmanuel Macron.

La 5e session du CIHN est attendue pour s’inscrire dans la dynamique actuellement favorable aux relations algéro-françaises. En ce sens, elle bénéficiera de la plate-forme dégagée à travers la « Déclaration d’Alger pour un Partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France » signée par les deux Présidents, le 28 août dernier.

Sur le registre des dossiers qui seront abordés par le tout prochain CIHN, celui du gaz est systématiquement cité parmi les plus importants, vu la situation que vit le marché gazier depuis quelques mois et pousse les pays européens à quêter des alternatives au gaz russe.

Dans le cas de la France, le groupe Engie aurait trouvé un accord avec Sonatrach pour voir ses achats de gaz algérien augmenter de 50%, avait rapporté la presse au lendemain de la visite d’Emmanuel Macron. Ce dernier avait certes laissé entendre que son pays n’était pas dans le besoin d’un supplément de gaz acheté à l’Algérie, mais la seule présence de la directrice générale adjointe du groupe français, Claire Waysand, indiquait le contraire.

Cette dernière confirmera que la visite de Macron a également porté sur la question du gaz. Et à peine le Président français de retour dans son pays, les négociations entre Sonatrach et Engie ont démarré, a confirmé Mme Waysand, précisant que les discussions avaient lieu en vue « d’augmenter la part de gaz algérien dans l’approvisionnement d’Engie ». Dans cette perspective, la réunion du CIHN devrait constituer une opportunité pour la signature d’un accord relatif à cette augmentation. Ce qui servirait à mettre davantage le rapprochement et le renforcement de la coopération entre les deux pays que sont en train de mettre en évidence Alger et Paris. n