Le dossier de la Mémoire sera fin prêt en janvier prochain, a fait savoir le président français Emmanuel Macron au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors d’un entretien téléphonique entre les deux hommes hier, indique un communiqué de la Présidence de la République.

« Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, samedi matin, un appel téléphonique du président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui a pris des nouvelles de son état de santé », précise le communiqué.

« Lors de cet entretien téléphonique, M. Macron a informé le Président Tebboune que le rapport sur le dossier de la Mémoire, confié à M. Benjamin Stora, sera fin prêt en janvier prochain », souligne la même source.

« Les deux chefs d’Etat ont convenu de reprendre contact, début 2021, pour aborder nombre de dossiers et de questions d’intérêts commun, notamment les questions régionales et la situation en Libye, au Mali et au Sahara occidental », conclut le communiqué la Présidence de la République.

C’est le premier échange entre les deux présidents depuis l’hospitalisation de M. Tebboune pour cause de Covid-19, en octobre dernier, alors que M. Macron vient d’être contaminé, à son tour, par le virus, et il a fait l’annonce de sa contamination sur sa page Twitter vendredi.R. N.

Articles similaires