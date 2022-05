Par Bouzid Chalabi

La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) et le Mouvement des entreprises françaises (Medef) organisent un forum d’affaires, ce lundi 23 mai 2022, à Alger. Ainsi et après une parenthèse de cinq ans, ces deux groupements d’opérateurs économiques algériens et français vont se rencontrer pour redynamiser la coopération bilatérale et trouver des terrains d’investissement, réciproquement bénéfiques, alors que le contexte dominant est marqué par l’adoption, en Conseil des ministres, du projet de loi sur l’investissement bientôt soumis au Parlement. Le «Forum se tiendra dans un contexte national marqué par la mise en œuvre de profondes réformes visant à instaurer un environnement des affaires stable, transparent et compétitif pour l’investissement», précise la CAPC dans un communiqué. Il y est aussi mentionné que ce forum sera l’occasion de relancer le partenariat économique algéro-français qui est resté, durant ces dernières années, «bien en deçà des attentes». La délégation du Medef sera conduite par son président Geoffroy Roux de Bézieux. Elle comprend des représentants de plus d’une dizaine de groupes industriels français parmi lesquels Total Energies, CMA CGM, Servier ou encore Société Générale. Le Forum intervient après la tenue de la 13e édition des «Rencontres Algérie», organisée par Business France durant lesquelles l’attractivité du marché algérien a été beaucoup abordée. Le président de la CAPC Sami Agli, qui s’exprimait à cette occasion, avait appelé les entreprises économiques françaises à investir davantage en Algérie dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant, rappelant que l’Algérie constitue un marché prometteur et stratégique, notamment dans le numérique, les énergies renouvelables, les mines et l’industrie agroalimentaire. Pour rappel, le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a reçu, jeudi dernier à Alger, l’ambassadeur de France François Gouyette. Une rencontre qui vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des transports sous ses différentes formes. Les deux parties ont convenu d’activer les accords de coopération conclus entre les deux pays, de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine du partenariat et de l’investissement et d’échanger les expériences dans le domaine de la réalisation et de l’exploitation, particulièrement le développement des infrastructures de transport ferroviaire et du réseau de tramway. n

Articles similaires