Par Sihem Bounabi

Dans le mouvement de fond constaté durant ces derniers jours chez les managers des transports publics, infrastructures comprises, on s’attend à la nomination d’un nouveau PDG à la tête de l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) Algérie Ferries. L’entreprise connait des difficultés de gestion qui risquent de s’accentuer en cette période estivale et de rush des Algériens de l’étranger, si rien n’est fait pour faire oublier les nombreux scandales et le limogeage récent de plusieurs hauts cadres.

Jeudi dernier, 35 familles ont eu la mauvaise surprise en arrivant au port de Marseille, après avoir confirmé leur réservation, que la traversée Marseille-Béjaïa à bord du Tassili 2 avait été annulée. Même si les passagers ont pu prendre le bateau samedi dernier et ont été indemnisés pour les deux jours d’attente, le député de l’émigration Tawfik Khedim, qui s’est déplacé au port de Marseille pour s’enquérir de la situation, a dénoncé dans une vidéo postée sur sa page officielle que «la compagnie maritime nationale aurait dû aviser les clients par SMS sur l’annulation». De plus, lors de sa visite au port de Marseille, le député a constaté une multitude de difficultés que rencontrent les passagers et a encore une fois pointé le système de réservation des billets des traversées maritimes.

Il a dans ce sillage évoqué le cas d’une certaine catégorie de voyageurs connus pour être des transitaires et des coursiers, qui acheminent des marchandises vers le pays pour des clients, moyennant finances, dénonçant, ainsi le fait que ce n’est pas normal qu’«un affairiste puisse voyager 5 à 10 fois par été, alors qu’un simple passager n’arrive même pas à venir au pays en vacances».

Concernant l’amélioration du processus de réservation, le ministre des Transports Abdallah Moundji a annoncé, le 16 juin dernier, lors d’une séance plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN), la mise en place incessante d’une plateforme numérique pour les réservations électroniques. Cette plateforme dédiée à l’achat des billets des traversées devrait faciliter les procédures pour les voyageurs et alléger les charges auprès des différentes agences d’Algérie Ferries. Le ministre a précisé qu’une seconde plateforme dédiée cette fois au transport de marchandises était, elle aussi, prévue ; une véritable avancée vers le numérique pour la compagnie algérienne de navigation maritime.

Pour rappel, le cumul des scandales qui ont entaché la compagnie maritime, dont la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et a eu l’effet d’un tsunami dans l’affaire du retour du navire algérien Badji Mokhtar 3» de Marseille, «avec seulement 72 passagers à son bord et 25 voitures, alors qu’il peut accueillir 1 800 passagers et 600 voitures. Ce qui a mené inéluctablement au limogeage, le 2 juin dernier, par le ministre des Transports sur instruction du chef de l’Etat, du PDG d’Algérie Ferries Kamel Issad et de son Chef d’escale à Alger, Kamel Eddalia, pour cause d’«attitude attentatoire à l’image de l’Algérie et préjudiciable aux intérêts des citoyens». Ce limogeage a été suivi, le 10 juin dernier, par la mise en détention provisoire du PDG de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), Kamel Issad, du directeur marketing, logistique et chef d’escale et du directeur commercial. Quant au Directeur général adjoint et au chef du service informatique chargé des réservations, ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

Les mis en cause sont poursuivis pour «dilapidation» et «utilisation illégale de biens et d’argent publics», «trafic d’influence, mauvaise utilisation de la fonction, octroi d’indus avantages enrichissement illicite et non-déclaration de patrimoine». Le ras-bol des autorités face à la mauvaise gestion de la compagnie maritime avait débuté à la fin du mois dernier avec le lancement de la vente des billets du programme d’été qui s’est soldé par des scènes de pagaille dans les agences commerciales prises d’assaut et le bug de la plateforme numérique.

Par conséquent, le nouveau PDG d’Algérie Ferries aura la lourde responsabilité de relever les défis sur plusieurs fronts tant au plan de la gestion, afin de garantir de bonnes conditions des traversées, de la lutte contre la corruption latente et de la numérisation des réservations. <

