Les scènes de pagaille, lundi et mardi dernier au niveau des agences d’Algérie Ferries, se sont poursuivies, hier, malgré la décision de fermeture de ces agences pour atteinte à l’ordre public, ce qui a suscité la colère des députés de l’émigration.

Par Sihem Bounabi

Tout a débuté dans la matinée du 16 mai dernier, lorsque la compagnie maritime nationale Algérie Ferries a annoncé l’ouverture des ventes des titres de transport pour la saison estivale prochaine. Cette ouverture des ventes concerne le voyage hebdomadaire autorisé sur les trajets Alger/Marseille/Alger et Oran/Allicante/Oran et ce, pour la période allant de juin à septembre prochains.

Dès l’annonce du lancement de la vente des billets, les agences Algérie Ferries en France ont été prises d’assaut et ont été rapidement dépassées par les évènements.

Durant la journée de mardi 17 mai, les mêmes scènes de cohue sont diffusées en direct sur les réseaux sociaux que ce soit à Paris, Marseille, Lille ou Lyon. Dans la pagaille, des bagarres ont éclaté au niveau notamment de l’agence parisienne nécessitant l’intervention des forces de l’ordre française et la fermeture de la majorité des agences afin d’éviter tout débordement.

Une situation désolante qui a fait réagir, avant-hier, le député de l’émigration Abdelouahab Yagoub qui a pris la parole à l’APN pour dénoncer «les scènes désolantes et graves» survenues lundi et mardi derniers. Poussant un véritable coup de gueule, il assène qu’il «est inacceptable que des Algériens soient gazés par la police française pour la seule raison d’être venus acheter un billet pour rentrer dans leur pays». Il s’est ainsi insurgé que ces Algériens «n’ont pas demandé d’aides sociales, mais voulaient juste acheter un service». Le député a soulevé une nouvelle fois la question de la situation de la diaspora qui subit le calvaire en raison de la fermeture des frontières, qu’il a qualifiée de «non constitutionnelle». A propos du nouveau programme de vols, qui est censé être publié prochainement, le député a également dénoncé la décision du Conseil des ministres qui avait annoncé la publication prochaine du programme de vols par décret exécutif, chose qui n’est pas encore faite d’ailleurs. Il estime ainsi que n’importe quelle compagnie aérienne peut mettre en place un programme de vols ou de traversées. Il a également rappelé la commission d’enquête dont il avait exigé la création concernant le coût excessif des billets d’Air Algérie s’insurgeant que «cette commission annoncée ne voit toujours pas le jour».



Le député Tewfik Khedim saisit le Premier ministre et le ministre des Transports

De son côté, avec le même ton d’indignation, le député de l’émigration Tawfik Khedim a également dénoncé «une anarchie totale, une humiliation de la communauté et du pays et un échec sans pareil dans la gestion du dossier du transport». Tewfik Khedim a été le premier à expliquer que des instructions ont été données pour la fermeture des agences afin d’éviter de graves conséquences, comme «l’enregistrement de victimes dans les bousculades et agressions, l’intervention des services français de sécurité pour fermer les agences pour atteinte à l’ordre public, l’évacuation des employés par les forces anti-émeute françaises et la présence des médias qui rapportent une image négative de l’Algérie».

Le député a saisi le Premier ministre et le ministre des Transports, auxquels il demande de situer les responsabilités des uns et des autres dans ce qui se passe et qui n’est, selon lui, «ni dans l’intérêt de la communauté ni dans celui des consuls, des sociétés de transport, de l’économie nationale et de l’image de l’Algérie». Avertissant que «laisser perdurer une telle situation c’est pousser vers la colère, l’anarchie et l’inconnu».

Il a également interpellé les responsables de cette situation en s’indignant qu’«il n’est pas normal qu’après deux ans de fermeture et sept mois après la reprise des liaisons, le problème de la réservation à distance se pose toujours et les agences privées ne peuvent pas réserver de billets de voyage. Malgré cela, les responsables de cette situation sont toujours en poste et ne rendent pas de comptes».



Malgré la fermeture des agences les algériens font pression

Malgré cette décision de fermeture des agences commerciales des agences d’Algérie Ferries, des dizaines d’Algériens continuent à faire pression afin d’obtenir le précieux billet de la traversée en passant la nuit de mardi à mercredi devant des agences de la compagnie en France selon des vidéos directes filmées durant la soirée du mardi au mercredi 18 mai, relayées sur les réseaux sociaux.

Pour ceux qui ont tenté leur chance via le site internet de réservation d’Algérie Ferries, la situation est aussi catastrophique, puisque le site a été rapidement saturé et quand il y a une chance de l’ouvrir, il est quasiment impossible d’avoir une réservation.

Face à cette situation où la pression ne cesse de monter, l’annonce du nouveau programme des traversées pour l’été devient cruciale pour répondre à la forte demande et éviter que de telles scènes désastreuses pour l’Algérie puissent se reproduire. Mais, le constat est qu’avec une seule traversée par semaine, soit environ 1 800 places, l’offre pour l’Algérie est largement inférieure à la forte demande surtout pour la période estivale et après deux années d’isolement à cause de la pandémie de la Covid. Aujourd’hui, plusieurs voix s’élèvent pour l’augmentation du nombre de traversées maritimes ainsi que des vols d’Air Algérie.