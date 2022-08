Par Salim Benour

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, en visite de deux jours en Algérie, a effectué hier lundi, une visite à l’unité de production de formes sèches du Groupe pharmaceutique « Saidal » à El Harrach. Le Premier ministre éthiopien était accompagné, durant cette visite, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra et le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. Le Premier ministre éthiopien avait entamé, dimanche, une visite officielle de deux jours en Algérie. Hier, il s’est entretenu en tête-à-tête avec le président de la République, M. Tebboune, au siège de la Présidence. Depuis quelques mois, on note un rapprochement entre Alger et Addis-Abeba. Les deux pays devraient s’acheminer vers une coopération économique dans différents domaines dont celui de l’industrie pharmaceutique.

En effet, la présidente directrice générale de Saidal, Fetoum Akacem, a annoncé la tenue en mars 2023 d’un salon dans la capitale éthiopienne . Selon un communiqué du ministère de l’Industrie pharmaceutique, Mme Akacem a fait cette annonce lors de la visite du Premier ministre éthiopien. Devant le chef de l’exécutif éthiopien, « la PDG du groupe a affiché la volonté de l’ensemble des opérateurs pharmaceutiques, publics ou privés, de renforcer et d’approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de l’industrie pharmaceutique à travers des investissements en Ethiopie pour l’implantation d’unités de production mixte et le co-développement des médicaments », indique le communiqué. Pour ce faire, précise-t-on, « un salon spécialement dédié à l’industrie pharmaceutique algérienne sera organisé au mois de mars prochain à Addis-Abeba pour permettre aux opérateurs des deux pays de s’enquérir des différentes opportunités de partenariat qu’offre l’industrie pharmaceutique continentale ». L’une des orientations stratégiques des opérateurs algériens du médicament est de gagner des parts de marché sur le continent africain.

